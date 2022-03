El desesperado pedido de un chico a Lewis Hamilton porque su papá está en el corredor de la muerte

Antes de que comience la carrera de apertura de temporada de Fórmula 1 el próximo domingo en Bahréin, un pequeño de 12 años llamado Ahmed preparó un dibujo para Lewis Hamilton. No se trató de un simple gesto ni mucho menos de un regalo, sino de un desesperado pedido cuya finalidad es que el heptacampeón pueda interceder en favor del padre del niño, quien se encuentra condenado a muerte.

El dibujo está hecho a mano por el propio pequeño oriundo del país donde se llevará a cabo el primer circuito de automovilismo del año. Con mucho detalle, Ahmed graficó el famoso Mercedes N°44 de Hamilton. Debajo del vehículo, escribió un corto mensaje en inglés: “Sir Lewis, otro F1 donde mi padre inocente está en el corredor de la muerte. Por favor, ayúdeme a liberarlo”. Y es que el pequeño es hijo de Mohammed Ramadhan, un exmiembro de las fuerzas de seguridad de Bahréin que está preso y condenado aunque, según su hijo, es inocente.

El desesperado pedido de Ahmed a Lewis Hamilton por su papá Twitter

“Hice este dibujo para animar a Leiws. Hay muchas historias en las que él puede influir y ayudar a cambiar”, le explicó el niño a The Associated Press. Él, junto a su madre, intentaron hacerle llegar la solicitud al propio piloto británico pero, en caso de que él no lo pueda ver, también se lo enviaron a varios miembros de su equipo.

En 2020, Ahmed le había hecho el mismo pedido a Hamilton aunque con otro dibujo Twitter

En noviembre de 2020, Hamilton recibió varias cartas de tres presuntas víctimas de tortura en Bahréin y comenzó una campaña en favor de los derechos humanos desde su lugar como piloto de Fórmula 1. “El tema de los DD.HH. es que en muchos de los lugares a los que vamos es un problema terrible. Creo que como deporte deberíamos hacer más. Vamos a tomar medidas”, señaló en aquel entonces acorde a lo consignado por la agencia AP.

Las cartas que recibió contienen duros relatos de tortura y sufrimiento por parte de los damnificados. Alie AlHajee, Najah Yusuf y Mohammed Ramadhan fueron los autores de los textos que movilizaron e impulsaron al deportista a buscar un cambio. En tales textos, al padre del pequeño Ahmed escribió: “Cuando el régimen descubrió que había apoyado el levantamiento prodemocracia de Bahréin, se vengó de mí y me incriminó en un caso de asesinato. Me golpearon con barras de hierro, me dieron repetidas patadas en los testículos y me obligaron a quedarme parado hasta colapsar. Me esposaron y desnudaron mientras me agredían sexualmente”.

Hamilton habló en favor de los damnificados aunque, aseguran, todavía no recibió el dibujo de Ahmed (Giuseppe Cacace/Pool Photo via AP, File)

Hoy, el hombre sigue detenido y permanece en el corredor de la muerte. Su hijo pide por su liberación y el piloto, quien aseguran todavía no vio el dibujo, declaró el viernes en el marco del Gran Premio de Bahréin: “Creo que el peso del cambio realmente debe recaer sobre los gobiernos y los que están el poder. Debemos continuar utilizando las plataformas que tenemos cuando llegamos a estos países [para] asegurarnos de que estén manteniendo conversaciones serias sobre lo que está pasando allí”. En esa misma línea, expresó: “Tenemos plataformas para tratar de crear conciencia. Hay mucho trabajo por hacer, el mundo es un desastre”.