El picante cruce entre Juan Román Riquelme y José Chatruc: “No me parece lindo que quieras pelear conmigo”

El Superclásico dejó tras de sí un tendal de polémicas y situaciones para analizar. Desde la expulsión a Marcos Rojo por doble amarilla hasta el planteo de Sebastián Battaglia. Y, en ese contexto, lo que empezó como una charla amistosa en TyC Sports ente José Chatruc, exvolante de Racing, Platense y Estudiantes, y Juan Román Riquelme, vicepresidente del xeneize, escaló a puntos inimaginables.

Sin embargo, la pelea no fue por el River-Boca, sino por temas referidos a la gestión que trascienden a este encuentro. Justamente, Chatruc le preguntó a Román si la continuidad del entrenador Sebastián Battaglia está ligada a su clasificación (o no) a la Copa Libertadores 2022.

“Nosotros, ahora, pensamos en el partido que viene, José. Vos cuando eras futbolista pensabas igual, ¿o no? ”, le respondió el ex Diez. Y le dijo: “Vos eras jugador de fútbol, entonces, me extraña que hagas esa pregunta . Yo soy dirigente, pero funciono como futbolista todavía”.

Chatruc redobló la apuesta y recordó que el actual técnico de Boca tiene contrato solo hasta fin de año. En tanto, Riquelme replicó que la dirigencia hizo “las cosas claras” desde la llegada de Sebastián: “Miguel se fue un día y el mismo día presentamos a Battaglia hasta diciembre. Nosotros no dimos vueltas”. La tensión continuaba porque el panelista intentaba hablar encima del entrevistado.

“Dejame terminar. Si no mañana me vas a poner en el título que el 1ero de enero... La cosa es que si nosotros decíamos que era un interino estarían hablando hoy qué técnico va a venir. El día que se fue Miguel (Russo), si nosotros decíamos ‘es un interinato’, estarían nombrando 74 entrenadores”, arremetió Riquelme.

Y agregó: “Cuando Miguel estaba por dejar Boca, esa semana nombraron 70 técnicos. A la tarde, Sebastián fue presentado hasta diciembre. Soñamos que sea técnico del club por muchísimos años”. La acotación de Chatruc fue que “eso está bueno”, y a Riquelme le disgustó: “¿Cómo eso está bueno? Es su club, esta es su casa. No es que apostamos. Ya al ponerlo en Primera, está más que claro que apostamos en él, si no, no lo hubiésemos puesto”.

El tenso cruce entre Juan Román Riquelme y José Chatruc

Con ánimo de repreguntar, el exvolante dijo que “a veces se hacen contratos más largos”. “Es también una prueba para Sebastián”, agregó. Y Riquelme replicó: “Es una prueba para todos los entrenadores, ¿no te parece?”.

Más adelante en la conversación, Riquelme se refirió a la eliminación de su equipo en la última edición de la Copa Libertadores. Al respecto, aseguró que Boca no perdió ninguno de los dos partidos de octavos de final ante Atlético Mineiro por los que quedó afuera, ya que el VAR actuó injustamente.

El árbitro Andrés Rojas Noguera consulta el VAR para luego anular un gol de Boca durante el partido que disputan Boca Juniors y Atlético Mineiro por la Copa Libertadores 2021 Mauro Alfieri - LA NACION

El panelista retrucó que “no oficialmente” Boca ganó los dos partidos ya que, en la práctica, no jugó más el torneo. Visiblemente molesto, Román contestó: “¿Cómo no oficialmente, Chatruc? Si vamos a hablar, hablemos en serio. Si fuiste jugador, hablemos como jugador. Si querés hacer de periodista y querés pelear conmigo, no me parece lindo . Vamos a ser normales. Los dos partidos los ganamos”.

Ante la insistencia de Chatruc por hablar encima del ídolo xeneize, éste reclamó que no le permitía desarrollar su idea: “No me quiere dejar hablar, está todo bien” . Chatruc admitió su error y le pidió que completara su respuesta.