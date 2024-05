Santiago Lorenzo se clasificó a París 2024: un aguerrido artista del tenis de mesa, y una vida con la paleta

Escuchar

Mente fría y corazón caliente. La mano de un artista y un coraje a prueba de adversidades. El mendocino Santiago Lorenzo, de 22 años, consiguió el pasaje a sus primeros Juegos Olímpicos tras vencer al estadounidense Nikhil Kumar por 4-1 (11-9, 16-14, 11-6, 9-11 y 11-3) en la definición del Preolímpico que se disputa en Lima.

Atrevido y verborrágico, cuando tenía 10 años, el joven maravilla que vive con la paleta en su mano derecha fue invitado a un programa de la TV local y frente a la pregunta del conductor no dudó en responder. En voz baja, aunque con firmeza. “¿Cuál es tu sueño?, le consultó el periodista. “Ir a una Olimpíada…”.

Los sueños, a veces, se convierten en realidad. En este caso, 12 años después. Al ganar, se abrazó con su entrenador durante largos segundos, que demuestran todo el esfuerzo, la dedicación (y más de un sueño roto) y el ímpetu en el camino recorrido, hasta llegar a ese punto de la historia. Su nombre se inscribe como el número 105 para el deporte argentino rumbo a París 2024.

En su camino por la llave 1, Lorenzo debutó directamente en los cuartos de final; venció por 4-0 (11-5, 11-5, 11-6 y 11-7) al dominicano Jiaji Wu; en las semifinales le ganó al chileno Nicolás Burgos por 4-3 (5-11, 11-6, 11-9, 11-13, 11-6, 4-11 y 11-9) y en la definición derrotó a Kumar con absoluta serenidad.

Suscribió aquel sueño de pibe en las charlas oficiales. “Era el sueño de chiquito, poder estar en unos Juegos Olímpicos. He hecho un torneo buenísimo, desde el primer partido”, expresó en la conversación con la organización después de la victoria ante Kumar. El joven nacido en San Rafael obtuvo galardones de enorme prestigio en los Juegos Panamericanos de Cali 2021 y el Sudamericano de Asunción 2022, además de tener una excelente actuación en la reciente Copa del Mundo. Ahora, el hábil jugador de un deporte conocido en la sociedad como el viejo y querido “ping pong”, suma este logro que quedará guardado para siempre en su memoria.

Algunos años atrás, contó parte de su historia. Cuando se instaló en Europa, por ejemplo. Para aprender el oficio con maestros preparados. “En su momento fue difícil. Me fui de San Rafael a los 15. Y el primer año bien, pero el segundo y tercer año, muy pocas ganas. Hasta mi último año de juveniles, no estaba cerca de poder entrar a la selección mayor. Estaba muy lejos, y de repente pegué un salto muy grande. En el mismo torneo le gané a Pablo Tabachnik, a Gastón Alto, los mejores de la selección. Pero extrañaba lo que no podía hacer a los 15 cuando tenía 17. Quería estar más tiempo en mi casa. Ese año estuve mucho con mi familia y a los 18 me fui a Europa”, relató en una entrevista con el programa La Licuadora Deportiva.

El torneo que se disputa hasta este sábado en La Videna también cuenta con la participación de los argentinos Horacio Cifuentes, Ana Codina y Camila Argüelles, que irán en busca de las dos plazas por género que quedan en disputa.

Santiago Lorenzo, feliz, como aquel niño ALEX MELGAREJO - ITTF Américas

Los clasificados de la Argentina para los Juegos Olímpicos de París

Atletismo (2): Florencia Borelli y Daiana Ocampo (maratón)

Canotaje (2): Agustín Vernice (K1 1000m) y Brenda Rojas (K1 500).

Ciclismo de ruta (1): conseguido por Nicolás Tivani con la medalla plateada panamericana, pero a definir por la federación.

Equitación (1): en salto, logrado por José María Larocca, pero a definir por la federación.

Esgrima (1): Pascual Di Tella (sable)

Fútbol (18): la Selección Argentina Sub-23 masculina, desde la categoría 2001 en adelante, con hasta 3 jugadores mayores.

Handball (14): el plantel de Los Gladiadores, a confirmar.

Hockey sobre césped (32): Los Leones y Las Leonas, con planteles a confirmar de 16 jugadores cada uno.

Natación (1): Macarena Ceballos (100m pecho).

Pentatlón Moderno (1): Franco Serrano.

Remo (4): Sonia Baluzzo y Evelyn Silvestro (LW2x) y Alejandro Colomino y Pedro Dickson (LM2x).

Rugby (12): plantel de Los Pumas 7s, a confirmar.

Tenis (2): Facundo Díaz Acosta (se lesionó) y Lourdes Carlé, campeón y subcampeona panamericana, respectivamente, si es que al 10 de junio están dentro del top-400 del ranking mundial y el top 4 del país.

Tiro (3): Fernanda Russo (rifle de aire a 10m), Julián Gutiérrez (rifle de aire a 10m) y Federico Gil (skeet).

Vela (7): Eugenia Bosco y Mateo Majdalani (Nacra 17), Lucía Falasca (ILCA 6), Catalina Turienzo (Fórmula Kite), Francisco Saubidet y Chiara Ferreti (ambos en windsurf) y Francisco Guaragna (ILCA 7).

Taekwondo (1): Lucas Guzmán (-58 kg)

Tenis de mesa: Santiago Lorenzo

Tiro con arco (1): Damián Jajarabilla (recurvo individual)

