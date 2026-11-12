Scaloni renueva con la Selección: los récords, el Mundial que viene y la apuesta constante por la superación

La noticia llega justo antes de los dos amistosos que la Selección argentina jugará en territorio nacional –viernes por la noche contra Uruguay en la Bombonera, y el próximo martes ante Costa Rica en Córdoba– y en pleno arranque de la etapa post Messi. El entrenador Lionel Scaloni renovará su contrato para seguir al frente del combinado nacional durante cuatro años más, lo que por el momento asegura su participación en el Mundial 2030.

El acuerdo marca para el DT y para la Argentina todo un hito, y no solo por los títulos que lo convirtieron en récord global –dos Copas América, un Mundial y una Finalissima–, sino porque estaríamos frente al primer entrenador que dirigirá al equipo argentino en tres campeonatos mundiales.

El liderazgo de Scaloni resulta a esta altura indiscutible. Discreto, positivo y empático, el DT ha hecho gala estos años de un inquebrantable espíritu de superación. Y eso es, justamente, parte de lo que tuvo en cuenta Shell al invitarlo a protagonizar la nueva campaña para su combustible premium Shell V-Power.

“Siempre se puede dar un poco más”

El concepto: “Tenés con qué”. Y el enfoque: resaltar los atributos de la marca de referencia en la industria poniendo en valor la confianza, la preparación y la convicción de que siempre se puede dar un poco más. La idea de fondo de la pieza protagonizada por Scaloni pasa por conectar esa actitud de superación con un combustible diseñado para quienes buscan el mejor desempeño de su motor.

La propuesta combina una construcción emocional con los beneficios concretos del producto: Shell V-Power brinda más potencia y aceleración, limpia al 100% las partes críticas del motor y lo mantiene funcionando como nuevo. También es el combustible de carrera utilizado y recomendado por la Scuderia Ferrari HP. De ahí que la campaña transforma el diferencial tecnológico del combustible en una invitación directa: sea cual sea el desafío, si tenés Shell V-Power tenés con qué.

“La idea de la campaña parte de la certeza de que, frente a cada desafío, contar con confianza puede hacer la diferencia”, asegura Sebastián Pérez Olgiati, director de Retail en Shell. “Es desde ese lugar que Shell V-Power acompaña a las personas a avanzar, superar sus propios límites y llegar más lejos –agrega–, con Lionel Scaloni como una figura que inspira la idea de que siempre se puede dar un poco más, como con Shell V-Power”.

La nueva campaña de V-Power combina un mensaje de confianza frente a los desafíos con una propuesta comercial centrada en la potencia, la aceleración y la limpieza del motor.

“Con esta campaña buscamos que Shell V-Power no solo sea reconocida por su superioridad tecnológica, sino también elegida por lo que hace sentir: la confianza de estar preparado para ir por más”, señala, por su parte, la directora de Marketing de la firma, Carolina Wood. Y concluye: “Volver a contar con Lionel Scaloni nos llena de orgullo, ya que representa de manera auténtica esa combinación de trabajo, convicción y superación que queremos transmitir”.

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