Luego de que la Fifa este fin de semana suspendiera con caracter provisional al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por el beso que le dio a la campeona mundial Jenni Hermoso, se conoció hoy un nuevo video del gesto que fue reprobado en España e internacionalmente.

En las nuevas imágenes se ve desde otro ángulo el beso de Rubiales a la jugadora en el día en el que el seleccionado de fútbol femenino español ganó la Copa del Mundo, en la final de Sidney el 20 de agosto. Tras un abrazo, se ve cómo el hombre se encarama en Hermoso; baja; ella parece perder el equilibrio - por lo que una de sus piernas se flexiona-; el dirigente la toma del rostro; la besa y luego le da una palmada en la espalda.

Continua la polémica del Director técnico de España

Este video se difundió en las redes sociales luego de que Rubiales, tras pedir unas disculpas que no fueron aceptadas ni por las jugadoras ni por jugadores del seleccionado español fuera suspendido por la FIFA por un período de noventa días al exfutbolista.

Además, por la medida, la madre del hombre se encerró hoy lunes en una iglesia e inició una huelga de hambre para protestar contra lo que calificó de “trato inhumano” a su hijo.

A pesar de que el titular de la REEF aseguró que el beso fue consensuado, Hermoso subrayó que no quería ser besada y presentó su renuncia a la selección de España junto a otras 80 jugadoras.

La última semana, la volante de Pachuca de México se pronunció por primera vez a través de un comunicado de su sindicato, FUTPRO, donde dejó en claro su postura. “Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, aseguró Hermoso según lo rescatado por el diario Marca, que también adelantó que 81 jugadoras, incluyendo gran parte de las campeonas mundiales, abandonarán el equipo nacional hasta que hayan cambios en la dirigencia.

Luis Rubiales le dio un beso a la jugadora Jenni Hermoso

Tras la suspensión de la FIFA, la RFEF emitió un comunicado en el que anunció a Pedro Rocha, uno de sus hombres más cercanos, se convertiría en presidente provisorio de la Federación. Previamente, Rubiales se había rehusado a dejar su cargo en la Real Federación Española de Fútbol.

Jenni Hermoso detalló cómo fue el momento en el que Luis Rubiales le dio un beso

Si bien la familia de Rubiales, así como el mismo dirigente, aseguran que Hermoso dio dos versiones de lo ocurrido, la jugadora nunca dijo que el beso fue consentido.

Incluso en un primer video, la crack celebra en vivo con sus compañeras el triunfo, le preguntan si Rubiales la besó y ella contestá al pasar: “Que no me ha gustado”. Luego, sigue viendo cómo sus seguidores intercatúan con ella y continúa con los festejos junto a su equipo.

