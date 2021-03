Sebastián Domínguez dijo que los dirigentes saben “muy poco” de fútbol

El analista de fútbol Sebastián Domínguez dijo este martes en ESPN que los dirigentes saben “muy poco” de fútbol, tras debatir con sus compañeros sobre la continuidad del entrenador de Racing Club, Juan Antonio Pizzi, y la posibilidad de que deje su cargo a dos meses de haber asumido luego de que su equipo perdiera la final de la Supercopa Argentina por 5 a 0 ante River Plate. Además, profundizó en el rol de los directivos en las instituciones deportivas, y su relación con los manager.

El exdefensor consideró que “para el dirigente es muy difícil poner a un manager” y “después respetar las decisiones sin cuestionarlo”. Luego, realizó una analogía entre el automivilismo y el fútbol: “Es espantoso lo que voy a decir: cuando (Lewis) Hamilton dobla cerrado en una curva, cualquier persona que dirija un auto, no va a decirle: che Hamilton, sabés que acá pisaste tarde el freno. Porque no maneja un Formula 1. Al fútbol, como todo el mundo juega, se siente en la posición de poder hacerlo. A veces, la diferencia entre un futbolista de Primera División, y la percepción de un dirigente, es manejar una Fórmula 1 con manejar un auto todos los domingos. Ponés a un tipo y no respetas decisiones que no entendés”.

Acto seguido, el conductor del programa, Sebastián Vignolo, le preguntó a Domínguez si cree que “los dirigentes saben poco de fútbol”: “Sí, estoy convencido. Muy poco, poquísimo”, respondió el exjugador. Después, Domínguez aclaró que eso “no los transforma en malos dirigentes, porque ellos están para otra cosa, el socio los eligió por otra cosa”. También concedió que “ocupar ese lugar (de dirigente) es difícil” porque se puede sentir “menospreciado” en su conocimiento: “Cuando a un dirigente le decís: no sabés nada de fútbol, parece que lo estás menospreciando, cuando es lógico. Sí sabrá mucho de otro tipo de administración, de instituciones, que seguramente tal vez el ‘Mago’ (por Capria, manager de La Academia) no sepa”.

Rubén Capria habló con Juan Antonio Pizzi tras la derrota ante River Plate en Santiago del Estero para asegurarle su continuidad Gentileza

Más adelante en el programa, Vignolo le consultó a su compañero si el expresidente de Vélez Sarsfield, Raúl Gámez, sabía de fútbol, para saber si es igual en todos los casos. Domínguez respondió poniendo de ejemplo una situación personal: “Y, me pones en una posición incómoda. (Gabriel) Milito no ganaba un partido hasta que le ganó a River. Vos me preguntas a mí, fue de los entrenadores que más me enseñó: tuve a (Alejandro) Sabella, (Américo) Gallego, (Daniel) Passarella, Tite, (Ricarod) Garea, Bambino Veira. Tuve buenos entrenadores, que han ganado cosas importantes. Y ‘Gaby’ Milito de mi edad, categoría 80, fue el que más me enseñó. No ganan sus equipos. Ahora, lo que sabe de fútbol, yo no lo vi en otro ámbito. Entonces, si yo te tengo que comparar lo que sabe Raúl con lo que sabe Milito, no sabe”, sentenció.

Finalmente, la discusión viró hacia el conocimiento que tienen los simpatizantes sobre el deporte, y se remitió al caso de Gonzalo Higuaín: “Las cosas que tuvo que superar ese pibe a nivel emocional, un futbolista que durante 10 años fue top 5 del mundo en su posición, y acá tenés no se cuantos miles de estúpidos preparando un meme con él. Eso es lo más peligroso, se creen vivos, generan una marea que lo siguen. Lo lógico sería que terminen muriendo solos. Hay mucha gente que se prende a esa frustración personal poniéndola en el otro”, concluyó.

LA NACION