Las confesiones íntimas de Tamara Gorro, la modelo y esposa de Ezequiel Garay

La modelo y presentadora de televisión española Tamara Gorro acumula en su canal de YouTube una gran suma de suscriptores. Allí, sube videos donde aborda distintas temáticas, entrevista especialistas y a menudo habla de su vida privada, que involucra al futbolista argentino Ezequiel Garay.

En una de las últimas versiones de El Gorro de Tamara, la celebridad española de 34 años eligió presentar el tema del “deseo en la pareja”. Para ello, entrevistó a la periodista Mar Montoro y al sexólogo Raúl González. Para presentar el video, le preguntó a su audiencia: “¿Seguís teniendo el mismo apetito sexual con tu pareja que cuando empezaste?”.

Sincera y sin problema de romper con algunos tabúes, Gorro contestó a su propia pregunta: “Mi respuesta es no. No sé si por falta de tiempo o falta de ganas. No lo sé. Pero es verdad que no. Amo a mi marido, desde luego que sí. Me realizo estas preguntas: ¿por qué pasa esto? ¿Qué sucede en el cuerpo humano para que uno pierda este apetito sexual?”.

Montoro, la primera entrevistada, le agradeció por su honestidad, dado que muchas veces las “mamás del cole” suelen mentir al respecto. “Anda, ya, no me lo creo yo eso”, comentó Tamara en relación a las típicas respuestas de otras mujeres. “El sexo pasa a tener mejor calidad, es menos frecuente pero, cuando lo hay, hay hasta fuegos artificiales”, manifestó la colega a lo que la mujer de Garay acotó: “Eso es verdad porque a mí me pasa”.

“Yo sinceramente creo que es por mi tiempo. No es lo mismo cuando tienes hijos que cuando no los tienes. Una se levanta, los niños, el trabajo, la casa, la compra. Chica, por la noche quieres descansar”, explicó Gorro que está casada con el defensor argentino desde 2012. “Pero yo me voy con mi pareja el fin de semana, ¡uy!, yo lo doy todo, es pasional, tienes razón, Mar”, confesó.

Gorro y Garay se conocieron en 2010, mientras el futbolista jugaba en el Real Madrid. Cuando se casaron, el argentino ya se desempeñaba en el Benfica, de Portugal, y, cuando nació su primera hija, Shaila, en 2015, estaban en Rusia, por el Zenit. Dos años más tarde, ya en Valencia, llegó el cuarto miembro de la familia, Antonio.

Ezequiel Garay y Tamara Gorro están en pareja hace 11 años https://www.instagram.com/tamara_gorro/

El video de la presentadora española superó las 40.000 visualizaciones. En Instagram, acumula casi dos millones de seguidores, dado que se supo consagrar como una influencer que comparte con su público diferentes aspectos de su estilo de vida.

Ya con el sexólogo en línea, que explicó que el apetito sexual “evoluciona” por las diferentes circunstancias que pueden rodear al vínculo, Tamara señaló: “En mi caso personal, amo a mi pareja, estoy enamorada de mi pareja, pero no todos los días tengo ganas de tener relaciones porque estoy agotada”.

Al preguntarle al especialista cómo se puede solucionar la falta de apetito en la pareja, Gorro mostró su primer “juguete sexual” y expresó en alusión a él: “Yo siempre he reconocido que me gustan pero este ya no lo toco si no me apetece hacerlo con mi pareja porque yo lo que quiero es tener sexo con él. No es un complemento para sustituir eso, ¿verdad que no?”.

Sobre el final, hablaron de la masturbación y la esposa de Garay confesó, entre risas: “Yo a eso no me atrevo. Es que soy muy a la antigua. A mí esas cosas de yo estar sentada y mirando... yo no puedo. A mí me da hasta vergüenza, llevo 11 años casada, vamos, que nunca lo hemos intentado”.

En su reflexión final, Tamara ofreció: “No tengo tiempo y creo que le pasará a muchas personas que están escuchando. Pero en el fondo, si te apeteciera, tendrías relaciones. Si no te gustase tu pareja o no estuvieses enamorado, no tendrías deseo y no te irías un fin de semana y tendrías relaciones sexuales”.

La esposa del futbolista que actualmente se encuentra sin club por el momento y se está recuperando de una rotura de ligamentos concluyó: “Siempre le he dicho a mi marido que el amor hay que cuidarlo. Es una planta que hay que cuidarla constantemente. Tengo la suerte de contar con mi madre, que se puede quedar con los niños, y me puedo escapar un fin de semana”.

Al igual que ella, Garay se muestra muy enamorado en redes sociales, donde, en su última foto con su esposa el 14 de febrero, escribió: “El día más bonito de mi vida fue cuando te encontré, y el día que me muera seguirá siendo igual bonito, si es a tu lado. Te amo mi amor”.

