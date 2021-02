El áspero cruce entre Sebastián Domínguez y Federico Bulos

Federico Bulos y Sebastián Domínguez

El analista de ESPN F90, Sebastián Domínguez, se enojó en la edición de este lunes con su compañero de programa, Federico Bulos, cuando los periodistas comenzaban a analizar el triunfo de Estudiantes de La Plata por 2-1 ante River Plate.

"Ahora vamos a hablar de River", indicó el conductor del programa, Sebastián Vignolo. "Ah, menos mal", acotó Bulos. "¿Por qué menos mal?", le preguntó el panelista al animador. "Porque 10 contra 11 en el minuto 50. Estudiantes de La Plata está festejando y nosotros no decimos nada. Acá mis amigos platenses me preguntan y me dicen: ¿qué pasó?".

Escena del encuentro entre Estudiantes de La Plata y River Plate, en el estadio Jorge Hirschl, su partido correspondiente por la primera fecha, zona A, de la Copa de la Liga Profesional (LPF) de fútbol. Crédito: Eva Cabrera / Télam

Tras ello, Domínguez intervino y cruzó al polémico panelista: "Debés ser el ídolo de mucha gente, de la gente que no analiza el fútbol", lo criticó el exdefensor. "¿Por qué me atacás? ¿Qué problema tenés conmigo?", le preguntó Bulos a su compañero. "Porque es todo tribuna eso", contestó el exjugador. "Es popularidad", replicó Bulos.

Luego, el relator opinó que Domínguez le guardó "rencor" y por eso lo ataca: "No guardé rencor. No podés resumir el partido en 10 contra 11 y en el último minuto", respondió Domínguez. "Este es el título y después lo desarrollamos", aclaró Bulos.

Al comienzo del programa, el exfutbolista se había enojado con el periodista deportivo por su análisis del partido de Boca Juniors. "(Edwin) Cardona evitó que Boca perdiera con una genialidad de él, pero nada más", había sentenciado Bulos. Inmediatamente, Domínguez dijo en voz baja: "Muy básico".

Edwin Cardona

"No, no es muy básico. ¿Qué querés decir vos?", se defendió Bulos. "¿Cuánto jugó Cardona? ¿Cuándo hizo el gol Cardona?", lo cruzó Domínguez. "Las dos pelotas paradas. La de cabeza de (Carlos) Izquierdoz y la del tiro libre del final", respondió el conductor de Perfil Bulos.

"¿Y quién marcaba la zona del primer palo cuando le cabecean a (Carlos) Zambrano? ¿Vos querés un equipo que corra, pero el jugador que menos despliegue tiene en Boca, para vos es el jugador más importante. Ponete de acuerdo".

"¿Cuándo dije que es el más importante? Lo que te digo es que un jugador como Cardona, que colectivamente no rindió ayer, es el único argumento, con dos pelotas quietas o la de siempre: tirársela a (Sebastián) Villa y que te salve".

Según Domínguez, Bulos ubicó a Cardona como "el salvador de Boca", lo cual le parece "ridículo". "Yo lo pongo en el lugar que, cuando vos no tenés nada, el argumento es un tipo le da un beso a la pelota y la clava cerca del ángulo", concluyó el relator.