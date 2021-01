Sebastián Vignolo criticó cómo jugaba el Boca del Cai Aimar: "Te dolían los ojos"

21 de enero de 2021 • 15:41

El conductor de ESPN F90, Sebastián "Pollo" Vignolo, cruzó a su compañero de programa, el panelista Carlos "Cai" Aimar, por cómo jugaba el equipo de Boca Juniors que dirigió el exentrenador entre 1989 y 1990.

Todo surgió porque Vignolo se estaba refiriendo a la manera de jugar que tienen los actuales planteles del xeneize y el conjunto millonario. Para chicanear al extécnico, Vignolo lanzó: "Los Boca del Cai Aimar, te digo la verdad, te rompían los ojos".

Inmediatamente, Aimar se levantó de su asiento y se despidió de sus compañeros, al grito de: "Hasta luego. Chau. ¿Qué boludez estás diciendo?". Luego, el relator deportivo desarrolló su argumento: "Que lo tengamos de compañero acá, no quiere decir que la gente de Boca diga: ¿se acuerdan cómo jugaba el Boca de Aimar? Ganó algo cuando no ganaba nada el Boca. Fue muy importante aquella Supercopa, pero tampoco es que la gente se iba y decía: es Ángel Cappa".

Y agregó: "Eran hasta ahí. Te rompían los ojos. Tenías que ir de ahí a una óptica". Tras ello, Aimar respondió que "los entrenadores, utilizan los sistemas acorde a los jugadores que manejan", y en ese sentido, señaló que aquel equipo jugaba "acorde a lo que tenía". Además, se manifestó en desacuerdo con que su equipo no jugaba bien, e instó al animador a que le preguntara al exdefensor xeneize Juan Simón

Por otra parte, y para conocer su criterio futbolístico, Vignolo le preguntó a Aimar si le gusta más cómo juega este Boca o este River, aunque puso el énfasis en los jugadores con los que dispone cada uno de los entrenadores: "Más allá de si me gusta o no, quisiera saber si Russo puede jugar de la manera en que juega River. Trata de jugar a su manera porque, a lo mejor, no tiene jugadores de esas características".

Finalmente, Vignolo aclaró que su compañero le parece "un buen entrenador", pero que piensa que no le "gustaba mucho jugar".