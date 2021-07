Sebastián Vignolo dio una polémica versión sobre la Selección Argentina y tuve que salir a explicarla

Los periodistas de ESPN F90 hacen por estos días muchas horas de aire. A causa de la Copa América que disputa la Selección Argentina, el programa tiene ediciones antes y después de los partidos de la “Albiceleste”, además de las ya clásicos emisiones del mediodía y la tarde. Por supuesto, esto puede hacer que los panelistas digan cosas de las que después se arrepientan.

En ese contexto, este domingo, el nombre de Sebastián Vignolo se volvió tendencia en Twitter por la viralización de un video que publicó la cuenta “Escobas y Bidones”. La criticada frase del “Pollo” fue la siguiente: “Si tengo que pensar con el corazón, quiero salir campeón de América a morir con Messi; si tengo que solo pensar, digo: ‘No, prefiero hacer las cosas mejor, y que después venga lo que tenga que venir’ ”.

El polémico video de Vignolo y Ruggeri sobre la Selección Argentina - Fuente: ESPN

Los periodistas Marcelo Sottile y Diego “Chavo” Fucks apoyaron a su colega y dijeron, respectivamente: “Me dan ganas de abrazarte” y “Barrilete cósmico” .

Por otra parte, el panelista Oscar Ruggeri indicó que “no hay un proyecto serio” para que la Selección vaya “hacia un lugar”, y le pidió a la dirigencia de la AFA que “arme un proyecto de verdad” .

Muchos usuarios de Twitter interpretaron que Vignolo deseaba que la Selección Argentina quedara eliminada de la Copa América.

Los tuits contra Vignolo por su comentario sobre la Selección Argentina Captura Twitter

La respuesta de Vignolo: “Duermo en paz”

Este lunes, el periodista dedicó su comentario editorial a su pasión por la Selección Argentina y a Lionel Messi, y les contestó a sus detractores sin referirse directamente al video de la polémica: “La gente puede opinar, decir, disentir; puede ser respetuosa o irrespetuosa. Yo no me detengo a responder. No tiene sentido”.

“Me agarró una vez alguien, un psicólogo, y me dijo: no hace falta enojarse, pelearse. Me habló de paciencia. Que se divide en dos: paz/ciencia. Serenidad, tranquilidad. Podemos tener más o menos, estar más contentos o más tristes; más arriba o más abajo. Lo que no tiene precio es dormir en paz. Gracias a Dios duermo en paz”, añadió.

El descargo de Sebastián Domínguez

El exfutbolista, que también participó del debate, aclaró en la redes sociales cuál era su posición sobre el tema, y se defendió de las críticas: “Ayer me pasé todo el programa argumentando de forma sincera que más allá del funcionamiento de la Selección, yo quiero que gane siempre. Hoy tomaron un fragmento donde venía desarrollando una idea y al final confunden mi voz y me hacen cargo una vez de algo que no dije ”, indicó.

Y en otro tuit, agregó: “Acepto todas las críticas y me hago cargo de lo que digo y cómo lo digo. Pero jamás voy a pretender que a otra persona le vaya mal. Sea en el deporte o en la vida misma. Tener razón es subjetivo y cada cuál tendrá su punto de vista. Y absolutamente nada vale más que ser honesto”.

Durante la discusión, Sebastián Domínguez dijo: “ Cada vez que pueda abrir la boca, es para que la Argentina esté mejor. Si eso significa decir lo que pienso, lo voy a seguir haciendo . (...) No hay una afirmación o una negación que no vaya acompañada de un argumento. Jamás digo las cosas ‘porque se me canta’. Está el que coincide, o no”.

