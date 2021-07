El divertido ida y vuelta entre Oscar Ruggeri y Marcelo Gallardo: “Te voy a buscar a tu casa”

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, fue entrevistado por los periodistas del programa ESPN F90. Del panel, además, participa el histriónico exjugador Oscar Ruggeri. Por supuesto, el cruce entre ambos era muy esperado, debido a que compartieron una misma época de fútbol, y se preveía que su diálogo podía ser enriquecedor. Así fue.

Antes de que el director técnico, que estaba en un móvil desde Orlando, hablara, Ruggeri hizo una primera (y desopilante) intervención: “El ‘Muñeco’ me bailó alguna vez, me parece. Pero después, le pegué una patada. Ahora, le voy a preguntar si le pegué. Creo que no”, dijo el “Cabezón”, casi hablando solo y con sus compañeros estallados de risa.

“Nos eliminaron en la (Libertadores) 96′ a San Lorenzo. ¿Lo echaron al Muñeco ese día? Jugaban (Ariel) Ortega, este, (Enzo) Francescoli, (Hernán) Crespo”, agregó Ruggeri, que se refería a la serie de cuartos de final que River le ganó al Ciclón, y de la que participaron ambos futbolistas. Luego, al ver en cámara a su colega, Ruggeri explotó: “¡Muñequito!”. Al tomar la palabra, Gallardo le devolvió la chanza y lanzó: “El momento Ruggeri del día, ¿no, ‘Cabezón’?” .

Oscar Ruggeri y Marcelo Gallardo

Ya durante la conversación, y en un tono más serio, Ruggeri le preguntó a Gallardo si tiene el hábito de “meterse” en el vestuario de sus dirigidos: “Solamente cuando lo creo necesario. Hay veces que ni entro. Te diría que casi nunca; solamente, por ahí, en algunos momentos que lo necesitas. (...) Suelo tomarme un poquito más de tiempo (después de los partidos). En caliente, uno suele equivocarse. Eso también lo aprendí”, respondió.

Ruggeri también le propuso a Gallardo una pequeña dramatización: “‘Muñeco’, yo estoy en mi casa, vos estás buscando un central, y yo justo quedé libre. Yo, con veintipico de años, que estaba con toda la energía”. El periodista Daniel Arcucci acotó que, en el juego, podía tener la edad de cuando fue campeón del mundo en México 86′: 24 años.

El divertido ida y vuelta entre Oscar Ruggeri y Marcelo Gallardo

“Pregunto, quiero saber. Llamame: ¿cómo hacés para convencerme de que vaya a tu equipo a jugar? Porque vos me querés a mí”, le dijo Ruggeri a Gallardo. El director técnico explotó a carcajadas, y con algo de timidez, finalmente, contestó: “No me hagas entrar en esa”. Después, Gallardo se prendió al juego: “Yo te traigo, Oscar. Si tenés 24 años, sos campeón del mundo, quedás libre, te traigo. Voy a buscarte a tu casa; si estás libre, te voy a buscar a tu casa”. Ruggeri se mostró contento con la respuesta del técnico y le devolvió las loas: “Ahí, ya te firmo en mi casa”.

A su vez, Ruggeri le pidió que no fuera “tan bravo” en su trato con él, y confesó qué le comentaría tras aceptar la propuesta de jugar en su equipo: “Yo te voy a decir: Marcelo, cuidame un poco. No seas tan malo conmigo” .

En su respuesta a la pregunta de Ruggeri, Gallardo dio una muestra de cómo trabaja con los jugadores que dirige: “Te cuidaría como cuido a mis jugadores, a cada uno de ellos. Pero te exigiría al máximo, Cabezón. Y por más que vos vengas de ser campeón del mundo, te exigiría para seguir siendo campeón del mundo ”.

Por último, Ruggeri, campeón del mundo con la Selección Argentina, le preguntó a Gallardo si se siente preparado para dirigir a la “Albiceleste”: “Claramente, uno está preparado. Lo que pasa es que eso es algo que se da si realmente se tiene que dar. Cuando te van a buscar, cuando te quieren, cuando te cuentan cómo es el proyecto. (...) Me encantaría ser el entrenador de la Selección nacional en un futuro. Es el deseo de todo entrenador. Yo no mido la edad, si estás o no. Pero tiene que coincidir, tiene que haber un deseo de ambas partes ”, concluyó.

