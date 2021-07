El furcio de Sebastián Vignolo que estalló en las redes: “Black vidú”

Los usuarios de redes sociales no tienen piedad frente a los furcios que cometen los presentadores televisivos. Los tuiteros tampoco guardan silencio ante los eventos que ocurren en la vida pública y merecen (o no) algún tipo de comentario.

Los contenidos que se suceden en el programa ESPN F90 no quedan exentos de ello, y también suelen ser replicados en la esfera digital. Este miércoles por la tarde, fue el periodista Sebastián Vignolo quien no pasó desapercibido, en particular, por los fanáticos de Marvel.

El furcio de Sebastián Vignolo que estalló en Twitter

Es que los tuiteros recortaron un fragmento de la última emisión del programa, donde Vignolo se equivoca en la pronunciación del nombre de una película, mientras leía un aviso de Publicidad No Tradicional (PNT). De acuerdo con los usuarios, el “Pollo” rebautizó a la más reciente película de la franquicia (Black Widow) como “Black vidú” .

Entre las publicaciones más destacadas sobresale la del youtuber Coscu, quien citó el video y se rio al respecto. Coscu ya había criticado al periodista de la señal Gustavo López en su recordado cruce con el streamer español Ibai Llanos.

El irónico tuit de una cuenta cinéfila Captura Twitter

"El universo de Marvel del conurbano" Captura Twitter

"¿Y si te llama Black Vidú?" Captura Twitter

"El viernes vuelvo al cine a ver Black Vidú" Captura Twitter

