Martín Liberman cruzó a Ibai Llanos por tildarlo de anti-Messi: “Estás muy desinformado”

El periodista Martín Liberman abrió recientemente su canal de YouTube, luego de finalizar su vínculo con Fox Sports, para poder llegar a nuevas audiencias. El animador sube videos donde informa y expresa su opinión sobre lo que sucede en el fútbol nacional e internacional.

Sin embargo, en su última publicación, Liberman hizo un descargo de índole más personal: según expresó, el streamer español Ibai Llanos identificó al conductor argentino en su más reciente video como el periodista “que siempre le pega a Messi”. “A partir de muchas cosas que se dicen en las últimas horas, y de testimonios en redes que se me atribuyen, tengo ganas de aclarar algunas cosas”, comenzó su último descargo.

Liberman indicó: “En las últimas horas, mucha gente me pregunta por cosas que teóricamente yo he dicho”. Por eso, el comentarista de fútbol invitó a que sus presuntos difamadores consigan “un testimonio de audio o visual, que permita confirmar que las declaraciones que se le atribuyen a alguien son de esa persona”.

En ese sentido, el periodista de 44 años denunció: “Mucha gente se empeña, y ha construido canales, millones de visualizaciones atribuyéndome cosas que no digo: con grandes portadas, rimbombantes, con títulos fluorescentes. Cuando uno se mete en la nota, y no está mi palabra, o no está mi testimonio, no tiene nada que ver con ese título vendedor, cautivante, por el cual la gente se mete, les da un like, una visualización y, ergo, les hace ganar dinero”.

El periodista puntualizó en la figura del locutor ibérico, y confesó que es un asiduo espectador de los videos de Llanos: “Me encanta, me parece además un ícono de las redes sociales”. Y se remitió a la última publicación de Llanos: “Estábamos con mi hijo viendo a Ibai, y de repente escuchamos: ‘¿Cómo se llama este que siempre le pega a Messi?’ . Con mi hijo nos miramos, él lo ama a Ibai, y dijo: ‘Liberman, ese’. No sé si se hizo, o no sabía mi nombre . No tiene por qué saberlo, por otra parte”.

“Yo le quiero decir a Ibai que está muy desinformado, o tal vez, Ibai lee lo que leen todos y cree lo que está leyendo. Porque parto de la buena fe de la gente. (...) Ibai: vos que sos un gran conocedor de esto, mejor que nadie, porque sos el número uno de las redes sociales en habla hispana por lo menos, hay que buscar el testimonio, hay que respaldar lo que uno dice, porque a ti te sigue tanta gente, tantos millones de personas confían en vos. Te siguen, están detrás tuyo, intentan imitarte. Y si vos a millones de personas que te siguen les decís: ¿cómo se llama el que le pega a Messi? No es así”, denunció.

Por otra parte, Liberman desmintió haber criticado a Messi por “cantar el himno” o “si se siente más español que argentino”. “No es mi manera de expresarme. Si tengo algo que decir, lo digo. Nunca me metí con la vida de Messi, ni de nadie. Yo, lo máximo que digo, es que Messi juega mal, o que no levanta la cabeza del piso, o ‘a ver cuándo hace en Argentina lo que le vemos hacer en Barcelona todos los fines de semana”.

Martín Liberman estalló contra Mariano Closs: "Nos hizo echar de la radio"

A su vez, el conductor admitió que no tiene “debilidad” por Messi, y no cree que todo lo que hace está bien: “Creo que juega mal, creo que hay días que juega regular, creo que hay días que juega bien, hay días que juega muy bien, y días que juega excelente. Generalmente, juega de bien para muy bien, o de muy bien para excelente”, añadió.

Por último, Liberman aclaró qué piensa de Messi como jugador de fútbol: “Es extraordinario, es un fuera de serie, un crack como jugador, que lamentablemente, no pudo nunca hacer en la Selección Argentina lo que hace en el Barcelona . Lo que Messi ha construido en el Barcelona no tiene antecedentes, no tiene parangón, ningún otro jugador pudo hacer algo parecido. La diferencia es que el Barcelona antes de Messi era un equipo normal, chiquito, con un solo título a nivel europeo, y Messi marcó una bisagra un punto de inflexión”.

El delantero argentino Lionel Messi festeja luego de anotar el segundo tanto en la victoria 4-1 ante Bolivia en un encuentro de la Copa América, disputado el lunes 28 de junio de 2021 (AP Foto/Bruna Prado)

Además, consideró que Messi no forma parte del “top ten en la historia de la Selección Argentina”: “Los invito a la reflexión y a la libertad, que me den la libertad de sentir y opinar lo que yo tengo ganas, siempre que lo haga con respeto, porque otra cosa que les digo es que me manifiesto siempre con respeto. Puedo decir que algo me gusta, que algo no, pero nunca falto el respeto”.

LA NACION