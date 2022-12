Sebastián Vignolo reveló la reacción de Lionel Messi al ver la multitud que lo recibió: “No sale de su asombro”

escuchar

El conductor de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo, reveló este miércoles la reacción que tuvo Lionel Messi al ver el inolvidable recibimiento a la delegación de la selección argentina, así como las muestras de afecto, por parte de la población de nuestro país.

“No sale de su asombro. Él mismo está sorprendido por todo lo que está pasando”, contó Vignolo en relación a las sensaciones que, por estas horas, vive La Pulga, quien ya está en su casa en Rosario, donde al igual que en la Ciudad de Buenos Aires, lo esperó una multitud.

En broma, Vignolo, quien se confiesa “devoto” y “admirador” de Messi, aseguró que el capitán “se pegó la insolada más feliz de su vida”, mientras veía el video en el que La Pulga saluda a sus seguidores en la ciudad de la que es oriundo, con un innegable color rojo en su rostro, que también mostraba una interminable sonrisa.

Tras observarlo firmar autógrafos y tomarse fotos con admiradores, luego de una extenuante jornada, el relator volvió a desarmarse en elogios ante el mejor del mundo, a quien catalogó como un “fuera de serie” y un “monstruo”. Sobre sus orígenes, el conductor opinó que Messi “nunca dejó de ser rosarino”.

De regreso en la Argentina, el Pollo aseguró que su estadía en Doha, Qatar, a lo largo de un mes para cubrir la Copa del Mundo, fue “una experiencia inolvidable. Para todos aquellos que nunca vimos a la selección campeona, (fue) el viaje más importante de nuestra vida. Siempre vas a un Mundial a soñar. Sabemos que es difícil, complicado. Vas semana a semana. Fue el viaje más importante de mi profesión. No puede existir algo que lo iguale”, aseguró el narrador deportivo.

“Un viaje inolvidable, soñado. Ni siquiera un sueño puede ser tan perfecto, porque en el sueño después te das cuenta que estabas soñando. Acá, es soñar despierto, es realidad. Lo que pasó, y lo que sigue pasando”, dijo sobre los interminables festejos a lo largo del país.

Asimismo, indicó que se trató de algo “tan movilizante que todavía no caes, no te das cuenta. Le pasa a mucha gente. (Es) lo máximo”, añadió. A la vez, confesó: “Siempre soñé con la imagen de Messi así (NdeR: con la copa). Ahora, es de verdad. Es tan fuerte que no lo podés creer”.

Por otro lado, admitió que él también está impactado por la movilización popular que hubo en nuestro país para recibir a los campeones. “Si me decías que iba a provocar esto, (lo) superó. Así somos los argentinos. De esta manera, muy especial, particular. Hay mucha gente que nos quiere. Mucha gente en Qatar que decía: ‘queremos que lo ganen ustedes, Messi’. (Esto es) tocar el cielo con las manos”, sumó.

Por último, le dedicó unas palabras a los protagonistas que hicieron posible el sueño de levantar, por tercera vez en la historia, la Copa Mundial de la FIFA. “Agradecer al técnico, los jugadores, la dirigencia también, que era una AFA con muchos problemas, y hoy se los ve fortalecido en todo aspecto”, concluyó.

LA NACION