“No me digas”: el tenso intercambio entre Kun Agüero y Sebastián Vignolo antes de jugar un partido amistoso

Este viernes, en la previa de la final del mundo, los periodistas de ESPN jugaron un partido de fútbol cinco contra algunas leyendas de este deporte, y contra el equipo de Gabriel Batistuta, conformado por el propio exdelantero, sus hijos e invitados de lujo. En ese marco, el exjugador Sergio Kun Agüero y Sebastián Vignolo mantuvieron un tenso diálogo.

Desde el campo de juego, el conductor de F90 y Oscar Ruggeri participaron del programa junto al Chavo Fucks, quien comentaría el partido a un costado de la cancha. En un momento, intervino Agüero. El exfutbolista del Manchester City se mostró motivado antes de volver al verde césped. “Ahí arranca. Mirá que tenemos que estar allá, eh, porque es a un gol, y arafue”, les dijo a sus compañeros de señal.

“Ahora vamos”, le respondió Vignolo, tras lo cual, Ruggeri le consultó al Kun en qué plantel jugaría. “Che, ¿cuál es tu equipo?”, le consultó el Cabezón a Agüero, quien con su habitual desparpajo, contestó: “Qué se yo, con vos, y mi hermano. Está el hermano de Julián, tenemos a un arquero y ya estamos”.

Allí, Vignolo aprovechó para hacerle una consulta periodística a Agüero. El exdelantero estuvo en el entrenamiento del equipo de Lionel Scaloni, con quien dialogó. Además, se animó a ir al arco a tapar unos tiros. “Ayer, te vi atajar en la selección un ratito” añadió. “Bueno, si el arquero es medio picapiedras, me voy a tener que poner en el arco; sino, Oscar, ¿vos cómo andás en el arco?”, lo apuró el Kun.

“No, yo mal. Tenés que definir. Vamos a poner a los pibes. ¿Tu hermano que edad tiene?”, le replicó Ruggeri a Agüero, quien señaló que Mauricio del Castillo tiene 25 años. Consciente de sus limitaciones, Oscar lanzó: “Listo, ese va adentro de cabeza”.

Después, Vignolo explicó por qué no estaría en condiciones de atajar. “Yo no puedo atajar porque tengo que agarrar el micrófono, no puedo relatar sino”. Agüero le dio la razón: “Y sí, sino estamos jodidos, ¿quién dirige esto?”.

Entusiasmado, el streamer arengó a sus compañeros, y los instó a competir. “Le vamos a meter. Vamos a ganar, eh”, dijo. Más relajado, el Pollo retrucó: “Vamos a ganar, sí, pero vamos a divertirnos, ¿no? ¿O vos querés ganar?”. “Vamos a divertirnos, pero si estamos perdiendo, vamos a jugar serios”, redobló Agüero.

En broma, el relator señaló: “Vos sabés que yo cuando me caliento, soy bravo. Voy a tratar de estar tranquilo”, a lo que Agüero respondió: “¿Y mi hermano?”. Más adelante, Vignolo le repitió al Kun: “Si vos querés que juguemos en serio, jugamos en serio, Kun”.

Ya en su rol de periodista, el narrador le preguntó a Sergio si todavía le divierta jugar a la pelota. “Sí, obvio. Está bueno jugar ahora. Ayer, se cumplió un año (NdeR: de su retiro). Ahora, me voy a poner a jugar al futbol un poquito más. El médico me dijo que le mande, nomás” agregó.

Por último, Vignolo le preguntó al exatacante en qué lugar se posicionaría en el campo de juego, ya que ambos compartirían equipo. El relator respondió, ambiguo: “A mí, me gusta jugar mucho con pierna cambiada”. Enérgico, Agüero le repreguntó: “No me digas de qué te gusta jugar: ¿dónde jugás?”.

Amedrentado, Sebastián replicó con una ironía: “Me gusta jugar por derecha, bo... y bueno, me gusta jugar por derecha. Sería una especie de Fideo Di María: sin velocidad, sin arranque, sin gambeta, sin nada. Pero voy a tratar de cumplir”

