Sebastián Vignolo reveló el origen de su buena relación con Lionel Messi: “Yo la llevé”

El conductor de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo, reveló el origen de su buena relación con el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, y dio detalles de su primer acercamiento. “Tenía mucha admiración por Diego (Maradona). Tuve la suerte de conocerlo, no como ustedes, y con Leo se medio desde otro lugar”, comenzó su relato el periodista de 46 años.

Después, prosiguió: “En 2007, tengo la fortuna de estar en la Copa América que dirigió el Coco Basile, y vienen Messi y el Kun (Agüero) a jugar a la Play. Yo llevé la PlayStation. Eran muy jovencitos. A partir de ahí, empecé a tener una relación de mucho respeto”, explicó el periodista.

A la vez, señaló: “Yo, por supuesto, no lo avasallo, no ocupo lugares que no me corresponden. Lo quiero, lo aprecio. Él me abrió las puertas de su casa, vino a tomar mate a nuestro programa... Le tengo un gran afecto a su familia, pero por supuesto, no estoy encima todo el tiempo porque no corresponde. Él tiene su vida, y él ya me hizo un lugarcito que me parece fascinante, y disfruto el poder presentarle a mis hijos, que puedan verlo, estar con él en el patio de su casa en París...”.

Asimismo, indicó que le “pone mal” cuando Messi “pierde una pelota”, y admitió que le tiene “devoción” y admiración”. “No puedo tolerar que no le vaya bien. Lo quiero”, indicó. Por otra parte, dijo que, en su criterio, Messi “hubiera ganado” aunque no obtuviera el título del mundo en Qatar 2022. “Ya era un intocable. Iba a seguir siendo incondicional”, reforzó.

Lionel Messi besa la Copa del Mundo que conquistó con Argentina el domingo 18 de diciembre en Lusail, Qatar, tras imponerse por penales a Francia (AP Foto/Hassan Ammar)

En otro orden, el relator de ESPN contó que pudo hablar con La Pulga después de la coronación en el estadio Lusail, donde Argentina alcanzó su tercera Copa del Mundo. “Charlando un poco en el momento de euforia, algún mensaje es ‘no puedo creer esto, todavía no caí, después de esto no hay mas nada’”.

Mientras tanto, el narrador deportivo dijo tener un deseo más sobre Messi, quien este domingo lideró a la selección argentina a conquistar su tercera Copa del Mundo. “Yo quiero que juegue un Mundial más. Lo quiero infinito. Tres años y medio...”, dijo sobre el tiempo restante para el comienzo del próximo Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y al que Leo llegaría con 38 años.

En ese momento, le preguntó a su compañero Daniel Arcucci la edad de Luka Modric, quien disputó el presente torneo con 37 años, a lo que el periodista añadió que Pepe lo jugó con 39. Por su lado, el comentarista Oscar Ruggeri acotó: “Que siga, si va a estar bien para jugar. Físicamente, es un animal. Lo mostró en este Mundial”.

Por último, Vignolo contó que se quedó con una imagen en particular de la celebración del líder de La Scaloneta. “No sé cuántas Champions tiene. ¿Viste cuando se habla del cielo con las manos? No hay mas nada. Cuando termina la definición por penales, no salió picando a ningún lado. A la familia, le hacía con las dos manos cruzándose: ya está”.

