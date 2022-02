Selección argentina: Si Messi ni Lautaro Martínez, ¿quién convierte los goles?

Campeón de América, clasificado con confortable anticipación a la Copa del Mundo, afirmado en una serie invicta de 28 partidos y con casi veinte casilleros definidos para la travesía a Qatar. Desbordante de certezas y con una química grupal que presenta a los jugadores como una manada de lobos hambrientos, ¿la Argentina sólo necesita que pase el tiempo y llegue noviembre? No, la relajación hace estragos. La selección todavía no conoce qué auténtico lugar ocupa en el contexto internacional porque no se ha enfrentado contra los europeos. Y, tampoco sabe, quiénes son capaces de marcar los goles si no están en la cancha Lionel Messi ni Lautaro Martínez. Esa incógnita puede encontrar alguna pista esta noche, contra Colombia, paradójicamente, el único adversario sudamericano al que todavía no pudo vencer el ciclo de Lionel Scaloni en tiempo regular. Tres empates y una derrota arrastra un cercano historial que casi nadie tiene presente porque, la última vez, los penales de ‘Dibu’ Martínez borraron todo.

El repaso de las estadísticas acerca una alarma. La selección en la etapa de Scaloni suma 74 goles y entre Lautaro y el capitán suman 33, nada menos que el 45%. Martínez y Messi concentran el gol. Nunca es saludable porque evidencia una dependencia. Para ser más contundentes, ¿quiénes los persiguen? Un jugador ya retirado, Sergio Agüero, con 3 tantos, como Ángel Di María y Leandro Paredes, también con tres. Luego, muchos con baja metralla, como Alario, Ángel y Joaquín Correa, ‘Papu’ Gómez, Nicolás González, De Paul, Lo Celso, Ocampos y Dybala, todos con dos. Un abismo entre aquellos y éstos, una desproporción peligrosa. Diagnóstico obvio: volantes con recortada capacidad de gol y ningún inquilino del área con peso propio, más allá de Lautaro.

¡Magia! Dybala en acción, bajo la mirada de "Papu" Gómez y Ángel Correa Walter Manuel Cortina

El desafío de esta noche, desde las 20.30, ante las urgencias de Colombia, propondrá un escenario desconocido: jugar sin Messi y sin Lautaro, una situación inédita. Desde que a Scaloni lo confirmaron en el cargo, es decir, después de los encuentros como interino en el segundo semestre de 2018, siempre, pero siempre, al menos alguno de los dos fue titular. Hasta hoy, han sido 36 cotejos consecutivos, desde aquel con Venezuela (derrota 3-1, pero con gol de Lautaro), en Madrid, en marzo de 2019.

Según los planes del entrenador, esta noche se cortaría la seguidilla porque la pieza de Internazionale se quedaría en el banco. Ellos son el fuego de la selección, cualquier ejemplo lo certifica. En las eliminatorias, la Argentina suma 22 goles, y 12 tienen su firma, seis y seis; después de la Copa América, la Albiceleste marcó 25 tantos, y 15 son de su autoría, con ocho de Messi y siete de Martínez. La finalización de las maniobras les pertenece.

#SelecciónMayor ¡Últimos trabajos!



Cerramos nuestra preperación para el partido de mañana 💪🏻



¡Córdoba allá vamos! 😁🇦🇷 pic.twitter.com/YM2EPBABtC — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) January 31, 2022

En el estadio Kempes –vaya alegoría– podrá convertir Di María, que ya logró filtrarse en el Top10 histórico de la selección y encendió su pólvora después del gol inmortal en el Maracaná, porque desde entonces también quebró a Uruguay y a Chile en Calama. Podrán anotar Lucas Ocampos o ‘Papu’ Gómez, las dos piezas que estarán en duda hasta último momento por molestias en sus tobillos y que ayer hicieron trabajos diferenciados antes de volar a Córdoba. O podrá celebrar un gol Paulo Dybala.

¿Podrá?

Dybala lleva 31 partidos en la selección , debutó con Gerardo Martino en octubre de 2015. Apenas en dos ocasiones completó los 90 minutos, en amistosos contra Singapur e Irak…, un dato que se parece a una condena. Únicamente marcó dos goles (a México en un amistoso y a Chile en el duelo por el tercer puesto de la Copa América 2019) y ninguna actuación inolvidable. Otro dato inexplicable para il calciatore que superó el centenar de festejos en Juventus.

Paulo Dybala sueña desde 2015 con su noche en la selección..., y tal vez sea hoy, en "su" Córdoba Manuel Cortina

Sampaoli lo llevó de paseo al Mundial de Rusia 2018 y Scaloni ni lo sumó a la Copa América de Brasil 2021 que acabó con el maleficio. Dybala no pertenece a los campeones eternos. Lesiones, alguna expulsión injusta, una prolongada recuperación del coronavirus y rendimientos que no habilitaban a más minutos en la cancha resumen una planilla todavía decepcionante. Scaloni ya le ofreció 18 oportunidades, y tan solo jugó todo el partido en la tercera estación del ciclo, contra Irak, hace casi cuatro años, cuando ni el entrenador de Pujato sabía qué sería de su vida. ¿Y qué será del futuro de Dybala en la selección? Ya es tiempo de que pegue un grito.