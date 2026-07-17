Selección y Malvinas: el gobierno de Trump sentó postura sobre la polémica con Inglaterra

WASHINGTON, Estados Unidos (de nuestro corresponsal).– En medio del revuelo internacional que generó la exhibición de la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” por parte de algunos jugadores de la selección nacional tras el histórico triunfo contra Inglaterra en Atlanta, el gobierno de Donald Trump sentó postura sobre el episodio, por medio del director ejecutivo del task force de la Casa Blanca para el Mundial, Andrew Giuliani. “En Estados Unidos tienen la libertad de hacerlo”, afirmó.

Durante una conferencia de prensa en Nueva York, Giuliani fue consultado sobre si los futbolistas albicelestes habían “actuado mal” al utilizar un estadio del Mundial para reivindicar la soberanía sobre las islas Malvinas, “territorio de un gran aliado” de Estados Unidos, Reino Unido. “¿Deberían los jugadores argentinos que politizaron un partido del Mundial ser sancionados y no jugar la final?“, preguntó el periodista británico Rob Harris, corresponsal de deportes del canal Sky News.

En el festejo del triunfo en Atlanta nació la polémica sobre la que terminaron expresándose los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos. PAUL ELLIS - AFP

“Aquí, en Estados Unidos, creemos en los derechos que otorga nuestra Primera Enmienda [de la constitución nacional]. Creo que será una final increíble [contra España, este domingo]“, comenzó su respuesta Giuliani, al destacar la norma de la carta magna que garantiza las libertades civiles fundamentales del país y prohíbe que el gobierno federal y los estatales interfieran en ese sentido.

Sky's @RobHarris asks the White House World Cup chief Andrew Giuliani if Argentina's players were wrong to use celebrations in a stadium to claim the sovereignty of the Falkland Islands



Watch his response below⬇️ pic.twitter.com/hLJQrj3PEn — Sky News (@SkyNews) July 17, 2026

“Piense en la Argentina y en la remontada tan impresionante que logró frente al equipo inglés, que era realmente bueno. Mucha gente pensaba que este sería el año, por fin, después de 60, en que Inglaterra llegaría a una final. Tendrá que esperar hasta 2030 o más tarde. Pero [Lionel] Messi es uno de los mejores de todos los tiempos. Y en cuanto a la posibilidad, a la oportunidad de hacer esas expresiones, en Estados Unidos tienen la libertad de hacerlo“, cerró, en referencia a la leyenda sobre Malvinas.

Antes de la semifinal del Mundial de Atlanta, la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, había remarcado que los hinchas que llevaran banderas o remeras con inscripciones referidas a Malvinas no podrían ingresar al estadio, dada la reglamentación de FIFA que prohíbe el “ingreso de elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido ​político o racial”.

Un integrante de la delegación argentina posa con el 'trapo' de la discusión que excedió el Mundial. Instagram

En medio de las fuertes críticas desde Reino Unido a los jugadores argentinos, FIFA anunció el jueves el inicio de una investigación formal a la selección liderada por Messi. La entidad a la que preside Gianni Infantino informó que, siguiendo el procedimiento estándar, su Comisión Disciplinaria estaba “revisando los informes oficiales del encuentro” con el objetivo de evaluar las circunstancias y determinar posibles medidas disciplinarias.

El gobierno británico, por su parte, respondió a la polémica. “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Malvinas definitivamente sí lo son”, afirmó un vocero de Downing Street, según consignó el medio británico Sky News. El portavoz remarcó que “la posición no ha cambiado” y que el compromiso del gobierno para con los habitantes del archipiélago es “inquebrantable”.

El director ejecutivo de la task force de la Casa Blanca para el Mundial, Andrew Giuliani, manifestó que los futbolistas argentinos tenían en Estados Unidos "la libertad para hacerlo", en alusión a exhibir la leyenda sobre Malvinas. Guillermo Idiart

Por otra parte, en la conferencia de prensa Giuliani hizo otra referencia a Messi, a quien comparó con Michael Jordan, uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos.

“Nos espera un enfrentamiento histórico entre España, campeón en 2010, y, bueno, Messi, el mejor de todos los tiempos. La forma en que pidió la pelota tras los primeros 80 minutos, cómo atrajo a la defensa en el primer gol... Fue increíble. ¿Vieron cómo lo pedía? Decía: ‘Pasame la pelota, ahora’. Me recordó a Michael Jordan en sus tiempos“, dijo Giuliani.

Lionel Messi celebra el gol que anotó Lautaro Martínez, asistido por él, frente a Inglaterra; el 10 fue comparado con Michael Jordan por Giuliani. SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

”Y luego, ese centro precioso, poniéndoselo justo en la cabeza... increíble", completó el funcionario al referirse a la asistencia de derecha de Messi a Lautaro Martínez, que de cabeza concretó el 2 a 1 definitivo.

El pronunciamiento de Giuliani se produjo cuando faltan 48 horas para la final del Mundial en el estadio MetLife de Nueva Jersey, a la que asistirá Trump, según confirmó la Casa Blanca.

La vocera presidencial, Karoline Leavitt, señaló el jueves que el líder republicano no le confirmó aún si apoyará a España o a la Argentina, en medio de sus antecedentes de fuertes críticas al gobierno español y al presidente Pedro Sánchez. Javier Milei, en tanto, es uno de los principales aliados del magnate en América Latina.

El presidente norteamericano, Donald Trump, junto al president de la FIFA, Gianni Infantino, en una recepción en la Trump Tower en Nueva York, el 17 de julio. MANDEL NGAN - AFP

Leavitt señaló también que es probable que Trump se pronuncie públicamente antes del partido, lo que alimentó la expectativa sobre su posicionamiento en un evento de alto impacto global.