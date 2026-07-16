Trump asistirá a la final del Mundial entre España y Argentina en medio de polémicas

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá este domingo a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y la Argentina, según confirmó este jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El encuentro decisivo se disputará en el MetLife Stadium y marcará el cierre de un torneo que, según la administración estadounidense, ha sido “el más visto, más seguro y más exitoso” organizado en el país.

.@PressSec announces President Trump will attend Sunday's FIFA World Cup final at MetLife Stadium: "A fitting conclusion to a tournament that showcased America's ability to host the world on the grandest stage." pic.twitter.com/RVjmUap9X9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 16, 2026

La presencia del mandatario, añadieron desde Washington, busca simbolizar la capacidad de Estados Unidos para albergar grandes eventos internacionales y consolidar su imagen como anfitrión global.

La vocera afirmó que el presidente no le confirmó aún si apoyará a España o a Argentina en la final, en medio de sus antecedentes de críticas al gobierno español. Sin embargo, señaló que es probable que Trump se pronuncie públicamente antes del partido, alimentando la expectativa sobre su posicionamiento en un evento de alto impacto global.

Karoline Leavitt dice que Trump no le ha dicho si apoya a España o Argentina en la final, dadas sus críticas al Gobierno español en el pasado. Pero dice que seguramente se pronuncie. pic.twitter.com/1jf8rJH8qz — David Alandete (@alandete) July 16, 2026

Antes de la final, Trump participará en una recepción organizada por la FIFA en la Torre Trump de Nueva York, en un evento encabezado por el presidente de la entidad, Gianni Infantino.

El dirigente ya había anticipado semanas atrás que el mandatario estadounidense asistiría al partido y sería el encargado de entregar el trofeo al equipo campeón, una práctica que ya protagonizó en la edición inaugural del Mundial de Clubes disputada en territorio estadounidense.

En aquella ocasión, Trump permaneció en el escenario tras la premiación del Chelsea FC, generando sorpresa entre los futbolistas liderados por Reece James.

El vínculo entre Trump e Infantino fue objeto de atención en los últimos años. El titular de la FIFA incluso le otorgó un premio de la paz creado especialmente durante el sorteo del Mundial.

El mandatario estadounidense, por su parte, reivindicó en reiteradas ocasiones su papel en la designación de Estados Unidos como coanfitrión del Mundial 2026 junto a Canadá y México, decisión adoptada durante su primer mandato.

Trump afirmó que habló con la FIFA para revertir la roja a Balogun

Sin embargo, la participación de Trump en torno al torneo no ha estado exenta de polémicas. Durante el desarrollo del campeonato, el presidente reconoció haber intervenido en una decisión disciplinaria que involucró al delantero estadounidense Folarin Balogun. El jugador había sido expulsado en un encuentro frente a Bosnia y Herzegovina y debía cumplir una suspensión automática, pero la FIFA resolvió posteriormente levantar la sanción y habilitarlo para los octavos de final ante Bélgica.

La admisión de Trump de haber llamado a Infantino para solicitar la revisión del castigo generó cuestionamientos sobre una posible injerencia política en los órganos disciplinarios del fútbol internacional.

El episodio alimentó un debate global sobre la independencia de las instituciones deportivas y los límites entre política y deporte, especialmente en el marco del torneo más importante del fútbol mundial. La selección estadounidense, finalmente, quedó eliminada tras caer por 4-1 ante Bélgica en los octavos de final.

La figura de Trump también generó reacciones encontradas entre el público en eventos deportivos recientes. Durante las finales de la NBA de 2026, su aparición en la pantalla gigante provocó abucheos mayoritarios por parte de los aficionados presentes. Una situación similar se registró en la final del Mundial de Clubes 2025, donde fue silbado tanto al ingresar como durante la ceremonia de premiación, aunque en ese caso la respuesta fue más dividida, con aplausos intercalados.

El papel de Trump en el deporte también generó repercusiones tras la visita del Inter Miami CF a la Casa Blanca tras consagrarse en la MLS, un acto encabezado por el mandatario estadounidense en el que participó Lionel Messi y que derivó en un fuerte debate político y mediático, pese al habitual perfil bajo del capitán argentino en ese terreno.

Lionel Messi Se Encontró Por Primera Vez Con El Presidente Norteamericano, Donald Trump, En Una

La final del Mundial 2026 contará además con un despliegue inédito de entretenimiento. Por primera vez, el partido incluirá un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, con la participación de artistas internacionales como Shakira, Justin Bieber y la banda Coldplay, entre otros. La ceremonia de clausura comenzará 90 minutos antes del inicio del encuentro y también contará con la presencia de figuras del entretenimiento global.

En el plano institucional, se espera la asistencia del rey Felipe VI, quien viajará acompañado por la reina Letizia y sus hijas para apoyar al seleccionado español. En contraste, no está confirmada la presencia del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, mientras que fuentes oficiales argentinas descartan la asistencia del mandatario Javier Milei.

Agencias AP, AFP y Reuters y diario The New York Times