Sergio Ramos transita una etapa de cambios profundos en su vida personal y profesional tras una exitosa trayectoria en clubes como Real Madrid, Paris Saint-Germain y Sevilla. El defensor, pieza clave en la conquista del primer título mundial de España en 2010, reside actualmente en su finca La Alegría, un extenso terreno de 44 hectáreas situado en Bollullos de la Mitación, cerca de Sevilla. Lejos de la rutina competitiva, el exjugador dedica su tiempo a la Yeguada SR4, un proyecto ecuestre que combina una profunda pasión personal con una actividad comercial consolidada.

En una reciente publicación en Instagram, el deportista describió su jornada actual como un momento especial, marcado por los vínculos familiares y el respeto al entorno rural. “Una de las jornadas más especiales del año: día de herradero en Yeguada SR4. Tradiciones, familia y raíces”, expresó Ramos en la red social al reflexionar sobre sus labores cotidianas. Ante las numerosas consultas de sus seguidores sobre el marcado de los animales, el futbolista aclaró la metodología empleada en su empresa. “Realizamos el marcado en frío con nitrógeno líquido. Una técnica moderna, avalada por veterinarios, que elimina las quemaduras térmicas del hierro tradicional y minimiza el estrés del animal, garantizando su máximo bienestar”, detalló el propietario sobre las prácticas que aplica actualmente.

Sergio Ramos adquirió una finca de 44 hectáreas para impulsar su negocio dedicado a la cría de caballos (Foto: Instagram @sergioramos)

La propiedad de Ramos funciona como un refugio privado de lujo. La finca cuenta con una vivienda principal de 12.000 metros cuadrados diseñada al estilo de los cortijos sevillanos. El complejo dispone de pileta, lago artificial, cancha de fútbol siete, pista de pádel y una plaza de toros privada. Estas instalaciones facilitan la convivencia junto a Pilar Rubio y sus cuatro hijos, en un entorno que busca garantizar la intimidad mediante un muro perimetral de gran altura. Además de la cría de caballos de pura raza española, el patrimonio de Ramos abarca diversas áreas, ya que el futbolista construyó un entramado empresarial mediante la sociedad Sermos 32 S.L. para gestionar operaciones inmobiliarias. Asimismo, apostó por la plataforma de ocio Fever junto a figuras como Alejandro Sanz.

La cría de caballos es uno de los proyectos empresariales que el deportista desarrolla en paralelo a su carrera futbolística

Respecto al sector inmobiliario, la trayectoria presenta desafíos, ya que el jugador debió esperar 15 años para obtener rentabilidad en terrenos del Ensanche de Vallecas, donde los beneficios alcanzaron los 281.000 euros tras años de pérdidas y trabas burocráticas. El futuro del deportista estuvo vinculado a una posible incursión en la gestión del Sevilla FC, operación estimada en 400 millones de euros que finalmente no llegó a concretarse. El equilibrio en La Alegría se vio alterado ocasionalmente por un robo ocurrido en 2023, lo que obligó a extremar la seguridad. Pese a tales episodios, la finca se mantiene como su lugar central, donde alberga su colección de arte contemporáneo y una sala de proyecciones tecnológica. Sergio Ramos, a sus 40 años, proyecta su energía en estas inversiones, manteniendo el vínculo con la tradición ecuestre.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.