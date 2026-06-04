Simularon 10.000 veces los resultados del Mundial: este equipo será el campeón
Un reconocido modelo estadístico analizó miles de escenarios posibles para la próxima Copa del Mundo y elaboró un ranking con las selecciones que tienen más chances de levantar el trofeo
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A pocos días del inicio del Mundial 2026, las proyecciones sobre quién será el próximo campeón ya comenzaron a multiplicarse. Una de las más comentadas en las últimas horas fue la realizada por la empresa especializada en estadísticas deportivas Opta, que simuló el torneo en 10.000 oportunidades para calcular las probabilidades de éxito de cada selección.
El resultado ubicó a España como la principal candidata a conquistar el título, aunque las diferencias entre los primeros puestos son relativamente pequeñas y dejan abierto un panorama muy competitivo de cara al certamen.
La simulación rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los hinchas comenzaron a debatir las posibilidades reales de cada equipo y a buscar todo tipo de señales futboleras y místicas.
Las probabilidades de consagración quedaron distribuidas de la siguiente manera:
1. España: 16,1%
2. Francia: 13%
3. Inglaterra: 11,2%
4. Argentina: 10,4%
5. Portugal: 7%
6. Brasil: 6,6%
7. Alemania: 5,1%
8. Países Bajos: 3,6%
9. Noruega: 3,5%
10. Bélgica: 2,4%
11. Colombia: 2,1%
12. Marruecos: 1,9%
13. Uruguay: 1,7%
14. Suiza: 1,7%
15. Croacia: 1,6%
16. Ecuador: 1,4%
El estudio considera variables como rendimiento reciente, calidad de plantel, resultados históricos, clasificación mundial y otros indicadores estadísticos para construir cada simulación.
Argentina entre los grandes candidatos a levantar la Copa del Mundo
La selección argentina ocupa el cuarto lugar del ranking con una probabilidad de consagración del 10,4%. Aunque quedó por detrás de España, Francia e Inglaterra, el equipo dirigido por Lionel Scaloni continúa siendo considerado uno de los principales aspirantes al título luego de haber conquistado la Copa del Mundo de Qatar 2022 y mantenerse entre los mejores seleccionados del planeta.
La cifra despertó rápidamente la imaginación de los hinchas argentinos, que encontraron una coincidencia imposible de ignorar. El dato de que Argentina tenga exactamente un 10,4% de probabilidades de ganar el Mundial fue interpretado por muchos usuarios como una señal relacionada con Lionel Messi.
“10,4%... el 10 de Messi y la cuarta de Argentina. ¡Esta locura!”, escribió un usuario en redes sociales. La publicación acumuló miles de interacciones y abrió paso a todo tipo de interpretaciones cargadas de mística futbolera. “De 10.000 Argentina salió campeón en mínimo 1.000. ¡Está locura!“,” De vuelta Francia segundo y Argentina la cuarta” y “La final es Argentina-Alemania, acuérdense”.
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