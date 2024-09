Sin Messi nominado, el Kun Agüero se la jugó y vaticinó quién va a ganar el Balón de Oro

Escuchar

Cada vez falta menos para una nueva edición del Balón de Oro 2024. ¿Cuál es la particularidad de este año? Que entre los nominados al galardón no están, por primera vez desde el 2003, ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo. En este contexto, no hay un claro favorito a este prestigioso premio; sin embargo, hay tres nombres que, según la prensa deportiva internacional, se destacan sobre el resto: Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City) y Vinicius Jr. (Real Madrid). En todo este contexto, Sergio “Kun” Agüero se la jugó y dio a conocer quién ganará el premio el próximo 28 de octubre el Théâtre du Châtelet de París, Francia, ahora que no está su amigo personal.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo marcaron una época dorada del fútbol a nivel mundial y, en los últimos 20 años, la costumbre fue verlos entre los tres nominados. El argentino ganó ocho trofeos, mientras que el portugués ganó cinco.

Sin embargo, en esta edición del prestigioso premio de la revista especializada France Football, ninguno de los dos estará presente, ya que no juegan en ligas de alto nivel; aunque la “Pulga” logró conquistarlo el año pasado, por lo que significó la Copa del Mundo obtenida en Qatar y la injerencia que tuvo en las instancias decisivas.

Sergio Agüero contó que quiere que Rodri gane el Balón de Oro (Captura/X: @aguerosergiokun)

No obstante, hay dos argentinos nominados para esta edición. Uno es el arquero de la selección argentina y Astron Villa, Emiliano “Dibu” Martínez, quien tuvo una excelente Copa América y un gran desempeño en la Premier League.

Asimismo, está nominado Lautaro Martínez, ganador de la Copa América 2024 con la selección argentina, y capitán y figura del Inter de Milán, donde convirtió 24 goles y fue el mejor jugador de la liga italiana 2023/24, que se consagró campeón de la Serie A.

Rodri fue campeón con España de la Eurocopa 2024 y recibió el premio al mejor jugador del torneo JAVIER SORIANO - AFP

Con todo este marco, Sergio “Kun” Agüero no dudo en posicionarse ante este listado y, a pesar de haber dos argentinos nominados, su pasado en el Manchester City pudo más. “Un año perfecto, se lo merece. Vamos Rodri”, manifestó en su cuenta personal de X.

El argentino se refirió al español Rodrigo Hernández Cascante, quien es una de las máximas figuras del equipo dirigido por Pep Guardiola y en la selección española que se consagró campeona de la Eurocopa 2024.

A pesar de su amistad con el futbolista, Rodri es uno de los grandes candidatos a quedarse con el Balón de Oro, aunque pelea con dos pesos pesados como Jude Bellingham y Vinicius Jr. El resultado se conocerá recién el lunes 28 de octubre, en una nueva gala francesa de este prestigioso premio.

Los nominados al Balón de Oro 2024

Jude Bellingham (Real Madrid)

Rodri (Manchester City)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

Kylian Mbappé (PSG -ahora en Real Madrid-/Francia)

Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

Lamine Yamal (Barcelona/España)

Federico Valverde (Real Madrid/Uruguay)

Harry Kane (Bayern Múnich/Inglaterra)

Dani Carvajal (Real Madrid/España)

Phil Foden (Manchester City/Inglaterra)

Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa/Argentina)

Lautaro Martínez (Inter de Milan/Argentina)

Ruben Dias (Manchester City/Portugal)

Ademola Lookman (Atalanta/Nigeria)

Antonio Rüdiger (Real Madrid/Alemania)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/España)

Nico Williams (Athletic Bilbao/España)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen/Suiza)

Artem Dovbyk (AS Roma/Ucrania)

Toni Kroos (Real Madrid, Alemania)

Dani Olmo (FC Barcelona y Leipzig/España)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Alemania)

Martin Ödegaard (Arsenal/Noruega)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/Alemania)

Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)

Vitinha (PSG/Portugal)

Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra)

William Saliba (Arsenal/Francia)

Hakan Çalhanoğlu (Inter/Alemania)

Bukayo Saka (Arsenal/Inglaterra)

