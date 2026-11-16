Sobrevivió a la tragedia de Chapecoense, jugó 10 años y ahora se retiró como ídolo: la historia de película de Alan Ruschel

La vida de Alan Ruschel cambió el 28 de noviembre de 2016. El avión que transportaba al plantel del Chapecoense rumbo a Colombia para enfrentarse a Atlético Nacional, por la ida de la final de la Copa Sudamericana, se estrelló contra una zona montañosa y dejó un saldo de 71 muertos.

Solo seis personas sobrevivieron a esta tragedia sin precedentes, entre ellos, Ruschel, sus dos compañeros de equipo, Hélio Zampier Neto y Jakson Follmann, Ximena Suárez (auxiliar de vuelo), Erwin Tumiri (tripulante de cabina) y Rafael Henzel (periodista, fallecido en 2019).

El fuselaje del avión de Chapecoense quedó completamente destruido Archivo

Derivados de inmediato al Hospital Juan De Dios de Colombia, Ruschel sufrió una luxofractura de columna, traumatismos múltiples, dos roturas importantes en la rodilla y una vértebra fracturada.

Por su parte, Neto estuvo varios días entubado, con lesiones cerebrales y Follmann sufrió la amputación de una de sus piernas. Ellos dos no volvieron a jugar nunca más.

Ruschel pasó por tres clínicas de Colombia y Brasil hasta ser dado de alta

Distinto fue el caso de Ruschel, un ejemplo de resiliencia y esfuerzo. Tras estabilizar sus signos vitales, el lateral pasó por otro centro de alta complejidad de Medellín hasta ser trasladado, con un avión sanitario, hacia Río de Janeiro. En tiempo récord, cumpliendo el proceso de rehabilitación para poder caminar y manejarse por sus propios medios, Ruschel fue el primero de los tres futbolistas en ser dado de alta y el único que volvió a jugar al fútbol.

La vuelta a las canchas

“Lo más difícil de superar fue saber que no iba a volver a ver a mis compañeros nunca más. Ya lo estoy llevando bien, porque mi vida continúa y todo aquello que sucedió no podemos ya arreglarlo”, fueron las palabras de Alan Ruschel, post partido contra Barcelona, en un encuentro que se disputó en agosto de 2017 en el Camp Nou por el Trofeo Joan Gamper. Ese día, el futbolista retornó a las canchas, nueve meses después del accidente aéreo, y capitaneó a sus compañeros.

El retorno a las canchas de Alan Ruschel

Formado futbolísticamente en el club Juventude, el defensor también jugó en Pelotas, Luverdense e Internacional de Porto Alegre antes de recalar en el Chapecoense.

Luego de su recuperación, su carrera siguió en Goiás, Cruzeiro y America Mineiro. En 2020, el destino lo volvió a unir con el Chapecoense, formando parte del plantel que ascendió a la Primera División.

Ruschel continuó su carrera como futbolista y ascendió con Chapecoense en 2020

A diferencia de Follmann y Neto, quienes ni siquiera contemplaron la posibilidad de reinsertarse como deportistas, Ruschel retomó su vida normal, jugó diez años más como profesional y este fin de semana le puso punto final a su carrera en el Juventude.

La emotiva despedida

A días de cumplirse una década del accidente, el futbolista tuvo su retiro soñado: arribó al estadio en medio de una multitud e ingresó en andas a la cancha, respaldado por una gran cantidad de hinchas del Juventude, que celebraron el ascenso al Brasileirao.

Los hinchas de Juventude despidieron a Alan Ruschel

En lo que fue el último partido del Juventude en la segunda categoría, Ruschel se llevó todos los flashes y elogios por parte de los propios y rivales, quienes destacaron su gran valía y resiliencia para superar obstáculos que parecían infranqueables luego de un trágico accidente que le costó la vida a 71 personas.

Ruschel debutó en Juventude y en 2023 decidió retornar para dar sus últimos pasos como profesional. Con una fuerte ligazón con los hinchas, quienes lo adoptaron como un ídolo de la institución, el defensor comenzó a experimentar severos problemas físicos durante este último año, a punto tal de ser sometido a una artroscopia en la rodilla izquierda.

Alan Ruschel anunció su retiro como futbolista

Sin poder entrenar a la par de sus compañeros, Ruschel apenas disputó dos partidos oficiales en el mes de enero y la misma cantidad de veces integró el banco de suplentes. En su último partido sumó solo 20 minutos cuando el encuentro ya estaba 2-0 en favor de su equipo ante el Botafogo PR.

En compañía de su esposa Marina, con quien se casó al año del accidente, y sus dos hijos, Ruschel cerró su etapa como jugador. “Me cuesta hablar, tengo muchas cosas en la cabeza. Empecé aquí, y Dios quería que terminara aquí después de todo lo que he pasado. Hay un dicho que dice que uno solo valora algo cuando lo pierde, pero creo que esta vez será diferente”, dijo, a viva voz, para cerrar otra etapa más en su vida.

Ruschel agradeció a los hinchas en Instagram

“Dejo el fútbol con la certeza de que di todo lo que tenía. No siempre fue fácil, pero cada dificultad hizo que este viaje fuera aún más valioso”, sintetizó en su cuenta de Instagram.