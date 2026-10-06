Sofi Martínez reveló detalles inéditos de su entrevista viral a Messi tras pasar a la final en Qatar: “El momento era ese”

Este martes, en el estadio Monumental, Lionel Messi disputará su último partido con la selección argentina. En un partido emotivo contra Benín, el capitán de la albiceleste dirá adiós tras un ciclo exitoso de 22 años que coronó con la conquista del Mundial de Qatar.

En relación a este evento emotivo, la periodista Sofía Martínez analizó cómo será el momento en el que Messi abandone la selección y se abra paso a una nueva etapa. “Para toda una generación es muy importante no solo para los que nos dedicamos a lo deportivo sino para todos los fanáticos del fútbol que no conocen una selección sin Leo. Ahora arranca una nueva etapa para todos”, expresó en el programa Nadie dice nada (Luzu TV).

Sofi Martínez recordó la entrevista con Lionel Messi

Uno de los momentos más importantes en la carrera de Martínez fue cuando entrevistó a Messi en la previa a la final contra Francia, en el Mundial de Qatar. En zona mixta, la periodista se deshizo en elogios hacia la figura del futbolista y se tomó licencia para expresarle todo su cariño en nombre de muchos argentinos.

“Todo lo que pasa con Messi tiene una repercusión internacional. Para mí fue una explosión total. Nunca voy a tener la lucidez de hacer algo así públicamente”, se sinceró. Acto seguido, con la voz quebrada, recordó: “Ese día Messi estaba muy emocionado y ahí pensé qué injusto sería en que esta felicidad se vea opacado por un resultado malo en la final”.

Sofía Martínez entrevistó a Messi en la previa a la final del Mundial de Qatar

“Tenía el micrófono de la Televisión Pública que llega a todo el mundo y todo lo que le dije fue lo que me salió en el momento. Siempre tartamudeo y en ese momento me salió perfecto. Estaba emocionada y muy nerviosa”, expresó Sofía, quien quedó marcada por aquella entrevista que la catapultó a la fama.

El elogio a Messi en pleno Mundial

En la previa al encuentro contra Francia, que terminó definiéndose por penales para una nueva conquista de la Copa del Mundo, Sofía Martínez entrevistó a Lionel Messi, tocó varios temas y en medio de ese ida y vuelta, decidió exteriorizar sus sentimientos hacia el ‘10′.

“Yo solamente te quiero decir, se viene una final del mundo y si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado hay algo que no te va a sacar nadie, atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo, no hay nene que no tenga tu remera, que sea la original, la trucha o la inventada, la imaginaria, y es verdad, marcaste la vida de todos”, expresó Martínez, emocionada por ese entonces, de tener enfrente a uno de los jugadores que marcó a una gran generación de hinchas.

La entrevista de Sofia Martínez a Messi en el Mundial de Qatar

Envalentonada, con los sentimientos a flor de piel, Martínez continuó ante la vista sonriente del futbolista: “Y eso para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo, y eso no te lo va a sacar nadie, eso no te lo va a sacar nadie, es un agradecimiento tan grande por ese momento de felicidad que le hiciste vivir a tanta gente. Ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo y eso ya lo tenés. Así que gracias, capitán”.

Tras el descargo de la periodista, Messi agradeció las muestras de cariño y dejó una profunda reflexión que lo conectó con el sentir popular: “Los argentinos aprendimos un poco eso, ya no es solo el resultado, sino todo el camino recorrido”.

A qué hora es la despedida de Messi de la selección argentina

Desde las 20, en el estadio Monumental, la selección argentina disputará su tercer amistoso -los anteriores ante Bolivia y Burkina Faso- con el condimento especial de ser el último partido de Lionel Messi con la albiceleste.

El partido lo arbitrará el chileno Fernando Véjar y tendrá en la previa, en el entretiempo y post shows y homenajes para el capitán que se despide tras 22 años vistiendo la camiseta celeste y blanca.

La última función de Lionel Messi AFA

El evento se transmite en vivo por TyC Sports, Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mi Telefé.