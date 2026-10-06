El mensaje de Lionel Messi tras su último entrenamiento con la selección: “Voy a extrañar”

A casi 24 horas de su despedida oficial de la selección argentina tras 21 años de carrera, Lionel Messi publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales con el que comenzó a palpitar el amistoso ante Benín en el Monumental. En el duelo de este martes, el rosarino recibirá homenajes y estará acompañado por los compañeros con los que salió campeón del mundo: algunos dentro de la cancha y otros en las tribunas.

“Momentos especiales que sé que voy a extrañar”, escribió el capitán en una publicación en la que también compartió fotos con sus compañeros durante el entrenamiento de este lunes, el último con la Albiceleste. Además, adjuntó una imagen grupal, junto con todos los integrantes del plantel.

Este martes, Messi le pondrá oficialmente fin a su carrera en la selección argentina, con la que conquistó dos Copas Américas, un Mundial y una Finalissima. La albiceleste recibirá a Benín a las 20, en el Monumental, en un partido en el que habrá homenajes para el futbolista rosarino por su trayectoria.

El 10 se sumó este domingo al plantel dirigido por Lionel Scaloni, que ya disputó dos amistosos en esta fecha FIFA. Messi se incorporó en el predio de Ezeiza y se encuentra en su última concentración junto a sus compañeros. Este lunes, en tanto, fue su última práctica.

En el amistoso ante Benín también habrá otra despedida: la de Nicolás Otamendi. El defensor de River ya había anunciado su retiro de la selección argentina antes del Mundial 2026 y este martes tendrá su última presentación con la selección argentina.

Noticia en desarrollo.