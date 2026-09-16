Stephen “Kiki” Ramos firmó su primer contrato con Vélez: su cláusula millonaria

Stephen Oscar “Kiki” Ramos firmó este martes su primer contrato profesional con Vélez Sarsfield, semanas después de su debut en la selección argentina Sub 17, y se le estableció una cláusula de recisión de 12 millones de dólares. El delantero de la Sexta División quedó vinculado al club hasta el 31 de diciembre de 2028, en una jornada que marcó un nuevo paso en su recorrido por las categorías formativas de la institución.

“¡Vamos Kiki!“, escribieron desde la cuenta de Vélez en X para anunciar el acuerdo. Quien también estuvo presente en la ceremonia fue Fabián Berlanga, presidente de la institución. Además del posteo en redes, en la página web del Fortín publicaron un compendio con toda la trayectoria del jugador bajo el título “Kiki Ramos, primera firma”.

El juvenil nació en Puerto Príncipe, Haití, el 3 de abril de 2009 y llegó al país cuando tenía apenas unos meses de vida. Fue adoptado por una familia argentina después del terremoto que afectó a su país natal en 2010 y creció en Buenos Aires junto a sus hermanos y sus padres, Francisco y Astrid.

El posteo con el que el club anunció la firma del jugador

La firma del contrato representa la continuidad de una historia que comenzó en la infancia. Desde su llegada a Vélez, “Kiki” atravesó las distintas etapas de formación del club y compartió plantel con jugadores que luego alcanzaron la máxima categoría. Ahora, su primer vínculo profesional establece una nueva etapa en ese recorrido.

En 2026, Ramos encontró un lugar de mayor protagonismo dentro de la sexta división, donde se consolidó como uno de los goleadores del conjunto de Liniers: según informó Vélez, es el máximo artillero del equipo, con 17 tantos en 23 partidos disputados durante la actual temporada.

Entre sus actuaciones más destacadas aparece el póker que convirtió frente a Atlético de Rafaela, en la goleada por 5-1 jugada en la Villa Olímpica. En esta línea, desde su debut en la novena división -la inicial-, anotó 30 goles en 68 encuentros.

“Kiki” es es diestro y sus cualidades lo fueron posicionando como un ágil y veloz extremo izquierdo. Sin embargo, en algunas ocasiones llegó a jugar como delantero de referencia. Mide 1,75 metros de alto y posee un porte que lo distingue de sus compañeros.

Stephen Oscar “Kiki” Ramos tiene 17 años

“Mi sueño siempre fue debutar en Vélez. Soy un jugador que busca el duelo y la velocidad. Tiro muchas diagonales y me gusta ir al espacio. No soy de ir a chocar, prefiero la gambeta”, expresó un par de meses previos a la firma de su contrato en diálogo con Pasión Fortinera sobre su estilo de juego.

Ese presente en Vélez también le permitió recibir una convocatoria a la Selección Argentina Sub 17. Durante este año, Diego Placente lo citó para integrar el combinado nacional. Ramos debutó con la camiseta albiceleste y el dorsal 22 frente a Ecuador, en un amistoso, y pocos días después marcó su primer gol para el seleccionado ante el mismo rival, en el estadio de Atlanta.

Actualmente, el delantero forma parte del proceso de preparación de la Selección Argentina Sub 17 rumbo a la Copa Mundial de la categoría, que se disputará en Qatar durante noviembre.