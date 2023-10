escuchar

“¿Vos me estás diciendo en serio?”, es lo que atina a decir un hincha fanático de Boca Juniors, quien se ve sorprendido por la generosa acción de su nieta, quien lo sorprendió con entradas para el partido final de la Copa Libertadores, el cual se disputará el próximo 4 de noviembre en Río de Janeiro.

Con una cámara escondida en el living de la casa del agasajado, una chica llamada Oriana mostró en su cuenta de X (anteriormente llamada Twitter) cómo apeló al factor emotivo para invitar a su abuelo a un partido que será trascendental para la historia del Xeneize.

“Al tipo que me hizo hincha de Boca cuando tenía 20 días. Al que me llevó a la cancha, por primera vez, a Mendoza y Mar del Plata. Al que me regaló mi primera camiseta. Nos vemos en Rio”, detalló, de puño y letra, en su publicación la joven hincha de Boca, quien usó sus redes sociales para viralizar un mensaje que tocó las fibras íntimas de los fanáticos.

Durante el registro fílmico, la joven se encargó de crear un clima especial para darle la noticia a su abuelo, quien estaba sentado a la mesa y recibió un sobre misterioso. Al percatarse que se trataba de un obsequio que involucraba al club de sus amores, decidió interpelar a su nieta. “Sí, nos vamos a ver a Boca”, confirmó la chica.

Luego de esta introducción, el hombre entró en un lapsus y se emocionó por el noble gesto de la joven. “¿Estás contento?”, le deslizó su nieta, quien lo abrazó para reafirmar el sentimiento por el club azul y oro. En un contexto de completa felicidad para el hombre, trató de reponerse de esta situación para poder continuar el diálogo. “Sabías que te venías con algo, pero no sabía qué era”, agregó.

Por último, a modo de advertencia, esta persona le avisó que se haría cargo de los costos de ir a Brasil para observar el encuentro ante el Fluminense. “Yo voy a pagar lo mío”, aclaró y recibió la respuesta negativa del otro lado para coronar un momento que quedará para el recuerdo de ambos, más allá de cómo sea el resultado en el estadio Maracaná.

La nota, de puño y letra, que Oriana le escribió a su abuelo X (@OriBarquet)

Con un millón de visualizaciones en el posteo, Oriana recibió una devolución positiva por parte de sus seguidores, quienes celebraron su actitud de regalarle el viaje más la entrada a su abuelo para compartir un momento único.

“¡Qué lindo que tengan esa conexión tan linda con tu abuelo, que la pasen muy súper!”; “Que lindo que puedan compartir ese momento juntos”; “¡Qué hermoso! ¡Disfruten mucho, un recuerdo para toda la vida! Esto es Boca también” y “Ori, hermoso lo que compartís, a mí, mi tío me hizo de Boca, y esa pasión me salvó la vida, lo sigue haciendo hasta el día de hoy. ¡Ojalá todos seamos felices el 4!”, fueron algunos de los comentarios destacados.

Por otra parte, algunos usuarios se animaron a preguntarle a Oriana cómo consiguió entrada, debido a que el expendio superó completamente la expectativa y dejó a varios hinchas sin su localidad. “Compré por reventa. Doloroso, pero lo vale. Hay muchos chárter también que tienen paquetes de entrada más pasaje y noche de hotel”, relató para despejar dudas de los usuarios que insistieron en saber cómo obtuvo su lugar en el Maracaná para el próximo 4 de noviembre.