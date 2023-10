escuchar

Jesica Cirio se situó en el punto de mira en las últimas semanas, en medio de su separación de Martín Insaurralde, papá de su hija Chloe, y el escándalo que rodeó al exjefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires. En las redes sociales, se difundió un video en el que la conductora de La Peña de Morfi (Telefe) apareció frente a la cámara con 16 años y envió un mensaje a un famoso argentino: “Te espero”.

El escándalo, popularmente llamado Yategate, situó el foco mediático en Martín Insaurralde, quien apareció en unas polémicas imágenes que compartió la modelo Sofía Clerici en su perfil de Instagram y que, ante las críticas, decidió eliminar. En medio del caso, que culminó con la renuncia del exintendente de Lomas de Zamora y la apertura de una investigación, Jesica Cirio se mostró afectada por la situación que rodeó al papá de su hija.

Jesica Cirio anunció que inició los trámites de divorcio con Martín Insaurralde Fabián Marelli

En las últimas horas, se filtró un video en el que la conductora de La Peña de Morfi tenía 16 años, donde se la ve posar frente a la cámara y en el final le envía un mensaje a un famoso argentino. El clip dataría de 2001, cuando Cirio participó en Siempre sábado, ahora Pasión de sábado (América TV), y quien lo conducía era Hernán Caire.

El contexto del video se explicaría con una especie de concurso en el que Cirio participó para ganar el premio, bajo el título de Diosa Tropical, como la marca de cerveza que lo organizó, y que estaba a cargo del programa de Caire. “Hola, Hernán, mi vida. Soy Jesica, tengo 16 años. Soy tu rubia de Lanús y te estoy esperando. Elegime”, expresó la panelista en el clip.

Hernán Caire fue conductor del ciclo de América TV Instagram: Hernancaire

Un experto analizó los gestos de Jesica Cirio en una entrevista sobre el escándalo que protagonizó Martín Insaurralde

A pocos días de las Elecciones 2023, que se convocaron el domingo 22 de octubre, Martín Insaurralde apareció en unas polémicas imágenes que compartió Sofía Clerici en su perfil de Instagram. Las fotografías y los videos mostraron un lujoso yate en el que el político viajó con la modelo por las aguas de Marbella, en España, rodeados de todo tipo de joyas y copas de champagne.

Luego de la renuncia del político y en medio de los trámites de divorcio con Jesica Cirio, la conductora ofreció una entrevista a Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi. “Fue muy triste y muy duro. Ya no sé nada. Si una persona es capaz, durante tantos años, de hacerme creer algo que no era así... Ya no sé qué pensar”, advirtió.

Hugo Lescano, un experto e investigador en comunicación no verbal, analizó otro fragmento de la conversación y realizó una contundente advertencia. “Insisto, es el papá de Chloe y es un excelente padre. Y deseo que... le deseo lo mejor”, expresó Cirio junto a Barbarossa.

Pero el especialista percibió otro mensaje en su análisis, que compartió en su perfil de Instagram. “Si alguien te desea lo mejor, combinado con un movimiento repetitivo de la cabeza de izquierda a derecha y el levantamiento de uno o los dos hombros, date por enterado de que la persona está muy lejos de desearte lo mejor”, apuntó.