José Luis Acuña ganó la medalla de oro en taekwondo en los Juegos Suramericanos 2026

José Luis Acuña superó al brasileño João Souza en la final de la categoría Kyorugi, de menos de 68 kilos, y consiguió este martes la medalla de oro en taekwondo en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

Fue un triunfo por 2-0, con parciales de 11-4 y 15-7, para sumar una nueva presea dorada para la delegación albiceleste, la número 51 en el certamen. Para la disciplina, se cumplió aquello de que la tercera es la vencida, luego de dos definiciones perdidas por otros compañeros que significaron quedarse en ambos casos con las de plata.

Acuña, nacido hace 23 años en Neuquén, le dio al taekwondo el primer oro en los Suramericanos desde 2014, cuando en Santiago el que obtuvo dicho galardón fue Sebastián Crismanich, que actualmente es su entrenador y el capitán del equipo nacional.

El festejo de José Luis Acuña, tras asegurarse la medalla de oro para la Argentina en su categoría de taekwondo, en los Juegos Suramericanos Captura

“Siento mucha felicidad, mucha alegría. Fue muy duro el camino hasta acá. Pudimos sumar una medalla importante para el país, ganarle a una potencia como Brasil, con todo lo que ellos tienen y nosotros no. Pero no importa, tenemos corazón y así lo demostramos”, fueron las primeras palabras que ofreció el campeón, ante los micrófonos de TyC Sports.

Hace ocho años, en los Juegos Olímpicos de la Juventus de Buenos Aires 2018, un resultado adverso hizo poner en duda su futuro en el deporte. De hecho, tras una derrota optó por retirarse de la actividad durante un tiempo. Recuerda José: “Aparecen esos fantasmas, como ver a mis viejos en las tribunas como ese año que me marcó... para mal y para bien, porque me enseñó que de la derrota es de donde uno saca la victoria y desde uno se levanta. Me había retirado, estaba trabajando [en un supermercado] y gracias a los Crismanich, a Sebastián (ex medallista olímpico) y a Mauro, pude estar de nuevo en el circuito y hoy estoy en mi mejor versión”.

🥇 ¡ORO PARA JOSÉ ACUÑA EN TAEKWONDO! El argentino venció 2-0 (11-4; 15-7) al brasileño Joao Souza en la final de la categoría Kyorugi de menos de 68 kg.



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Desde su regreso a los entrenamientos y a las competencias, Acuña ya había logrado el oro en el Río Open de 2015 y el bronce en los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago y en el Panamericano de Taekwondo disputado este año en Río de Janeiro.

“Mi etapa juvenil fue hermosa, de las más lindas. Pude lograr objetivos, medallas importantes, un diploma olímpico... Aprendí con el tiempo que aquellos Juegos servían para mostrarse, que esto también es un deporte, una pasión, algo recreativo. Era de los más chicos del grupo”, contextualizó sobre su proceso.

Hijo de un taekwondista, a los 12 años se fue a vivir a Buenos Aires, en el Cenard. Allí comenzó a darle una mayor forma a sus sueños hasta ponerle una pausa cuando llegó la frustración de una pelea perdida que derivó en problemas de salud, depresión y la necesidad de sanar en lo mental. “Durante casi dos años estuve perdido, no me encontraba. Dejé la selección, dejé la beca, dejé todo...”, recordaba hace unos meses en una entrevista en DeporTV, cuando ya todo eso había quedado atrás, con el apoyo familiar y de Crismanich.

Sebastián Crismanich, campeón olímpico en Londres 2012, es hoy el capitán del equipo y fue clave para el regreso al taekwondo de José Acuña FABRIZIO BENSCH - X90145

“Para la Navidad de 2022 me mandó un mensaje para saber cómo estaba, porque yo me había ido y poca gente se había enterado. Fue a ver un selectivo para la selección y notó que yo no estaba, y me preguntó qué pasaba. Yo había decidido darme un tiempo en el taekwondo y no sabía cuánto iba a durar. Sebastián fue la única persona que me preguntó cómo estaba fuera de mi entorno, y eso no me lo esperaba”, confesó.

La preocupación y las palabras de su ídolo le reiniciaron los planes, le devolvieron la llama que estaba perdida. Y allí, tras renunciar al trabajo que tenía en el supermercado, volvió a los entrenamientos, recuperó un lugar en la selección más adelante y relanzó su historia deportiva, que este martes sumó otro oro, en los Suramericanos.