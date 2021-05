“Te están operando, Fantino”: el tenso cruce entre el abogado Mauricio D’Alessandro y el periodista por la firma de Diego Maradona

Tras la muerte de Diego Maradona el pasado 25 de noviembre, los debates alrededor del astro se encendieron, sobre todo en lo que respecta a los herederos y a los documentos firmados por el exfutbolista. Una de esas discusiones se dio en la edición del lunes en “Fantino a la tarde”, que se transmite por América TV, entre el conductor, Alejandro Fantino, y el abogado de Matías Morla, Mauricio D’Alessandro.

Mientras mostraban en pantalla algunas de las firmas que Maradona colocó en diversos papeles, Fantino manifestó: “Estamos ante un hecho que puede ser escandaloso porque me están escribiendo acá y van a accionar sobre esto, para revisar las firmas de Diego. Te lo aviso, Mauro [D’Alessandro], aunque esto es un programa de televisión y no tiene ningún tipo de fuerza jurídica”.

“Está todo ratificado por escribano”, se defendió el abogado y el periodista preguntó: “Pero algo que está ratificado por escribano, ¿se puede discutir en la Justicia?”. “No, tenés que hacer una redargución de falsedad”, contestó, algo fastidiado ya D’Alessandro.

El abogado continuó: “Al contrario de lo que vos decís y de los que te escriben, mientras tanto hace fe pública la firma. ¿Por qué? Porque hay un funcionario público que anduvo dando vueltas alrededor”.

Acto seguido, Facundo Pastor mostró una firma que Maradona había hecho en Dubai el 1 de septiembre de 2015 y el abogado de la enfermera del Diego, Rodolfo Baqué, acotó: “Tenés que ver el trazo, esa parece una firma calcada, el punto de fuga y el punto de apoyo”. “Pero qué pelotudeces que decís”, lo interrumpió D’Alessandro.

“¿Ves que estás agresivo? Estás nervioso, estás perdiendo”, le lanzó Fantino al representante de Morla, quien respondió: “Estoy perdiendo, lo sé”. “Estás peleando enojado, te van a llenar la cara de dedos”, agregó el periodista.

D’Alessandro, que se interrumpía con el conductor, comentó: “Cómo me voy a enojar yo si yo tengo la verdad”. “¿Cómo la verdad? Ya te quedaste disfónico también, boludo, pará, aflojate”, le advirtió el periodista.

Y el abogado se enojó aún más con el conductor del ciclo y le dijo: “No, Fantino, si vos me seguís trayendo tipos para que me ataquen todos y después no me dejás hablar es imposible”. “Mirá, está enojado”, le contestó Fantino y el representante siguió: “No, no estoy enojado, te lo dije hoy antes del programa ‘traelo a Mischanchuk’ y lo sacaste porque tuviste miedo”.

“Pero no es lo que quiero hablar yo con Mischanchuk, él entiende de otras cosas”, justificó el periodista y continuó: “Estás enojado en serio”. “No, de ninguna manera”, respondió D’Alessandro. “Sí”, insistió Fantino y señaló: “Tiraste golpes bajos porque estás enojado”.

Sin embargo, el abogado dijo que “golpe bajo” sería decir “yo creo que las firmas son falsas”, como hizo el conductor. “Mi laburo es dudar, soy periodista”, se defendió Fantino. “Pero vos lo que no podés decir es que el documento que está certificado tiene presunción de ser falso”, lo corrigió el magistrado. “Me lo pregunto y soy periodista, ¿por qué no me lo puedo preguntar?”, se mantuvo en su postura.

Después, el conductor de América TV dijo que tenía en el teléfono una pericia caligráfica de una de las firmas Maradona hecha por especialistas de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.

“Fue falsa esa firma”, acotó Baqué, a lo que Fantino le consultó a D’Alessandro: “Te pregunto socráticamente, si ya se confirmó que...”, pero fue interrumpido por su interlocutor: “Es que no se confirmó nada, estás repitiendo cualquier cosa. Te están operando, Fantino. Avivate, salvate, te están operando. Leés cualquier cosa al aire”.

