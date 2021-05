En vivo. Oscar Ruggeri sorprendió a Sebastián Domínguez al revelarle que Platense lo quiere como entrenador

Oscar Ruggeri sorprendió en vivo a Sebastián Domínguez, su compañero en F90, al revelar que un equipo lo tiene en carpeta para que se convierta en entrenador del primer equipo.

Ruggeri, en el comienzo del programa, con algunos en el estudio y otros desde su casa, interrumpió a Sebastián Vignolo y dijo sobre Domínguez: “Hoy sonó para ‘coso’, este (por Domínguez), un equipo de Primera, me dijeron ¿Para Platense, no? Me dijeron... ¿Quién fue? Los productores me dijeron”.

“¿Estás preparado pichón?”, le preguntó el ex entrenador de San Lorenzo e Independiente al ex zaguero de Newell’s y Vélez.

Central Cordoba vs Platense Twitter @caplatense

Domínguez, visiblemente sorprendido, le respondió: “Creo que sí, no sé. Si te digo que ‘sí’ me decís cualquier cosa…”.

“Te están escuchando los dirigentes… Aparte puede hablar porque Platense hoy no tiene entrenador”, insistió Ruggeri, al tiempo que Diego “Chavo” Fucks” agregó que Leonardo Madelón y Lucas Pusineri son los otros candidatos para reemplazar a Juan Manuel Llop en el Calamar.

