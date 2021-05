Gustavo López, muy crítico con Diego Dabove: “De las narices a San Lorenzo”

El conductor de “De una, un buen momento”, Gustavo López, habló este lunes en su programa sobre el paso del director técnico Diego Dabove por San Lorenzo, quien este domingo dejó de ser el técnico del equipo azulgrana tras perder por 2 a 0 ante Racing Club y quedar eliminado de la Copa de la Liga en la fase de grupos.

Al respecto, el comentarista deportivo recordó cómo se gestó su llegada al “Ciclón” y responsabilizó al presidente de la institución por su llegada: “(Marcelo) Tinelli o San Lorenzo se desesperan cuando una figura que puede ser querida, que vos la pretendés, está negociando con otro. Esto pasa mucho en la televisión. Vos negociás con Telefe; entonces, El trece dice: no, andá y ofrecele cualquier cosa”.

Siguiendo esa analogía, López recreó aquel momento, y evocó el rol que tuvo su representante Christian Bragarnik en su llegada: “Dabove se reúne con ‘Yoyo’ Maldonado (dirigente del ‘Rojo’), y el técnico de San Lorenzo era (Néstor) Gorosito. Cuando se enteran que se reúne con Maldonado, dicen: no, es nuestro. Aparte, ahí está el representante, que le dice: Dabove, a Independiente no, vamos a San Lorenzo. Sí? Vamos a San Lorenzo? Sí. De las narices a San Lorenzo”.

En ese sentido, el conductor radial consideró que Bragarnik le “llevó” los refuerzos al entrenador: “(Diego) Braghieri que no le gana una a (Enzo) Copetti; Jalil Elías que no sabemos quién es, (Yeison) Gordillo que no pudo jugar, (Lucas) Melano que no entró ayer en la final ni un minuto, y no entró en la copa; y (Franco) Troyansky. Esos son los refuerzos que Bragarnik le dice a Dabove que tiene que llevar”.

Por otra parte, el cronista apuntó contra Tinelli por el criterio para incorporar futbolistas al plantel: “(Lucas) Menossi estaba por arreglar con Independiente, y se desesperaron y ofrecieron 3 millones y pico de dólares para llevárselo. No jugó nunca. (...) Melano va a tapar a Julián Palacios, a (Mariano) Peralta Bauer, a Alexander Díaz. ¿Es mucho más Melano, o quieren caritas? Creo que quieren caritas como en la televisión. Entonces, te sale mal. Eso tiene que corregirlo San Lorenzo”.

Al mismo tiempo, López consideró que San Lorenzo, sin el “Cabezón” al mando de la institución de Boedo, es “menos”, ya que, desde su punto de vista, los jugadores eligen ir al “Ciclón” por su presencia en el club.

