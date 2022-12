“Te lo digo en la cara“: el Kun Agüero le puso los puntos al streamer español DJ Mariio que expresó su simpatía por Francia

escuchar

Sergio “Kun” Agüero se cruzó ayer con el streamer español DJ Mariio quien, a pocos días de que se juegue la final del Mundial Qatar 2022 entre la Argentina y Francia, el domingo al mediodía, mostró su favoritismo por el equipo galo. El futbolista y quien es uno de las figuras de YouTube con más seguidores de España tuvieron un tenso ida y vuelta en vivo con la presencia de Gerard Piqué, Ibai Llanos, y otras figuras de ambos mundos que no sabían si lo que sucedía era en broma o en serio.

El origen de la disputa se dio cuando DJ Mariio, quien elogió la forma de patear penales de la Argentina contra Países Bajos, hace unos días preguntó desde su canal de YouTube a quién había que apoyar en la final. Ante esto, el Kun publicó un video dirigido al streamer en el que le decía que debía apoyar a la albiceleste.

“Vi que DJ Marito [sic] dijo por quién hay que ir. Quedan ocho países, ¿por quién vas a ir? Tenés muchos colegas argentinos ¿sos pelotudo? ¿O querés ir por Francia? Jugaste vos a la pelota y les rompieron el orto ¿Qué querés ir, por Inglaterra, que no te da ni bola? Andá por Argentina que te damos bola. No seas pelotudo”, dijo de manera campechana.

Luego, el español pronosticó que Francia le ganaría a Argentina por 3-1, por lo que la tensión siguió creciendo, hasta ayer, cuando ambos se cruzaron en un directo organizado por la Kings League, una liga de fútbol fundada por Ibai Llanos y en formación que está integrada por once equipos con la particularidad de jugar con siete jugadores por bando y en la que participan el Kun, Gerard Piqué y otros jugadores y youtubers.

El stream con la conducción de Piqué comenzó sin la participación del argentino. El objetivo era comenzar a hacer las reglas de juego de la liga. No obstante, en la conversación previa primó el cruce entre el Kun y DJ Mariio.

Más tarde, cuando ingresó el Kun al vivo, el streamer se sacó un buzo que tenía puesto y se mostró con la camiseta de la Argentina, lo que originó la risa de los presentes. Tras eso, Piqué le preguntó al argentino si ya se habían pedido disculpas y si lo que habían protagonizado era una especie de broma.

“¿Están pelotudeando, no?”, contestó el Kun a lo que Piqué preguntó nuevamente si todo era un show montado y si el streamer le había pedido perdón. “Si hace pelotudeces, me caliento. Me da igual. A mí nadie me tiene que pedir perdón”, sentenció Agüero.

Entonces el streamer español explicó que a él nadie le había pedido perdón tampoco y que no sabía por qué el argentino estaría enojado.

“Yo lo único que dije en el grupo es que me caés para el orto. Nada más. Y te lo digo acá, en la cara. Prefiero decírtelo acá, no pasa nada. A cada uno le gusta la gente como es”, cerró el Kun. El español prefirió contestar: “Creo que no hemos llegado a un acuerdo”.

