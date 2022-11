El llanto de Chicharito Hernández tras hablar con el streamer Ibai Llanos: “Imaginemos cosas chingonas”

escuchar

La comunidad streamer crece a pasos agigantados. Con la irrupción de las plataformas digitales, los usuarios comenzaron a encontrar un lugar para expresarse e interactuar con un público al que, luego de un tiempo de desarrollarse y generar vínculos, lo llaman comunidad. El caso más simbólico de la nueva era es el de Ibai Llanos, quien es un faro para los que comienzan en este nuevo mundo y expande su legado en otros ámbitos de la sociedad.

El español, con una extensa cantidad de seguidores, generó una amistad con Gerard Piqué, el exdefensor del Barcelona quien se retiró hace pocos días de la actividad profesional y dedica parte de su tiempo al rol empresarial con la creación de eventos. En este último tiempo, ambos decidieron crear la Kings League, una liga de fútbol integrada por once equipos con la particularidad de jugar con siete jugadores por bando y que tendrá la participación del argentino Sergio “Kun” Agüero.

Chicharito y la posibilidad de participar junto a Ibai

A la hora de establecer la captación de jugadores, Ibai, en medio de una de sus tantas transmisiones en vivo, pidió por la participación de un deportista estrella y al aparecer el nombre de Chicharito Hernández en el chat no dudó en invitarlo. El mexicano, de 34 años, juega actualmente en Los Angeles Galaxy de la MLS -en los Estados Unidos- y no formará parte de su nación en el próximo Mundial de Qatar.

“Necesito una estrella. He soñado y he dicho: ‘Me encantaría el Chicharito Hernández de delantero’. Pero me han dicho que estabas en activo en la MLS. Entonces ahí ya lo veo complicado”, deslizó el creador de contenido, quien le puso una pausa a su sueño de contar con el futbolista.

Luego de ese momento, la pantalla se dividió y los dos compartieron una charla amena en donde Chicharito aseguró: “Aquí la situación es que yo no tengo partidos hasta el 25 de febrero con Los Angeles Galaxy. Todavía soy un empleado de la mejor organización de la MLS, pero Ibai, podríamos intentarlo, imaginémonos cosas chingonas”, lo que despertó una sonrisa cómplice del otro lado.

El llanto de Chicharito que sorprendió a Ibai

A partir de allí, empezó otra historía que sorprendió al mismísimo streamer. En vivo, para sus seguidores, el delantero mexicano comenzó a relatar lo que sintió al dialogar con Ibai, una persona a la que le tiene admiración por su llegada a otros followers y se emocionó ante la sorpresa de todos los presentes.

“Parece una estupidez, es un stream, hay cosas más importantes en la vida, sé las proporciones, pero lo que significa esto para mí es muchísimo. Lo sigo mucho a Ibai, lo admiro, es una persona auténtica, original y valiente”, deslizó, con un pañuelo en la mano para sacarse las lágrimas de los ojos.

Azorado por este momento y sin entender realmente el impacto que genera su presencia en otras personas que lo ven durante horas, Ibai manifestó ante el público que lo sigue: “Esto no tiene sentido, amigos. A veces no soy consciente de estas cosas”.

