“Tenía un corazón tan grande”: Toti Pasman recordó dos llamados de Diego Maradona que lo sorprendieron

Toti Pasman debutará en la noche del domingo con la octava temporada de El show del fútbol que se transmitirá a partir de las 23 horas por América TV. En este marco, el periodista deportivo y su esposa, Julieta Bettatis, asistieron el jueves a Los Mammones, donde hablaron de diversos temas desde cómo se conocieron hasta del trabajo de cada uno.

“¿Todavía la tenés adentro?”, abrió Jey Mammon en broma, haciendo alusión a lo que el astro del fútbol le dedicó a Pasman en la conferencia de prensa tras la clasificación de la Selección argentina al Mundial de Sudáfrica. “Esa frase siempre la voy a tener adentro. Cuando pasó lo que pasó con Diego... siempre que me preguntan, digo que la verdad que para mí es como una bendición porque me permitió acercarme a Maradona”, contestó Toti.

Asimismo, continuó: “Diego fue mi ídolo siempre, lo amaba, en todo mi cuarto tenía los pósters de Diego en Boca, en la Selección, en Napoli. Pero yo no tenía la suerte de un [Martín] Liberman, de un [Fernando] Niembro, o la intimidad con Maradona”.

Entonces, Jey le preguntó a su esposa, que es médica, qué pensó cuando Maradona lanzó esa frase. “No lo vi. El día que pasó eso, en ese momento estaba en el Hospital Santojanni haciendo cirugía, volvía muy tarde. Llego a mi casa muerta, me saco el ambo, me voy a duchar y me llama [Toti] y me dice ‘no puede ser, sos la única persona que no me llamó'”, manifestó Julieta haciendo reír a los presentes.

“La conferencia fue en el Centenario, subsuelo, sin señal, no existía Whatsapp. Cuando salgo a la planta baja, tenía un teléfono pedorro con 52 mensajes de texto y ninguno era de ella”, recordó, por su parte, Toti. Bettatis siguió con la historia: “Y ahí me llama, me cuenta y digo ‘uy, no puede ser’. Prendo la tele y estaba él en cadena nacional”.

Dos llamados y sus increíbles gestos

El conductor de Los Mammones le prometió cambiar de asunto, pero Pasman respondió: “No me molesta hablar del tema, sobre todo porque es Diego, viste. Diego tenía un corazón tan grande, cuando se enojaba era bravísimo, como cuando se enojó conmigo esa noche, y estuvo enojado un tiempo. Pero después vino el Mundial de Sudáfrica y no sabés lo que era la relación de amor y odio que teníamos”, rememoró el periodista.

Y continuó: “Primer partido de Argentina en Sudáfrica contra Nigeria. Eran las 12 del mediodía de Sudáfrica y las 7 de la mañana en la Argentina. Imaginate lo que era, todos los canales de noticias, cadena nacional, Maradona, Diego, y él ya en vivo relojeaba a todos los que estaban y ya ‘hola, Toti, cómo andas’. O sea tenía gestos para mí también buenos”.

Sin embargo, Pasman acotó que Pelusa mantenía su carácter fuerte, dado que si se le hacía una pregunta que no le gustaba, él contestaba “mordiendo la manzana”.

Diego Maradona en el partido contra México durante la Copa del Mundo de Sudáfrica KERIM OKTEN - EPA FILE

El periodista contó además que cuando Argentina le ganó a México en los cuartos de final, en la conferencia de prensa Diego tuvo el generoso gesto de decir: “Hasta que no pregunte él no termina la conferencia”.

“Y después del Mundial me pasó algo muy loco, dos veces. Un día haciendo El show del fútbol, el segundo ciclo que estábamos con Gustavo López, estaba ahí en el panel, me suena el teléfono y veo una característica 0076, Dubai. No sé si era Verónica, no me acuerdo, me dice ‘Hola, Toti, te paso con Diego’. Yo lo había elogiado”, relató Pasman y dijo que Maradona le dedicó: “Gracias, Toti, por esto que dijiste”.

Por último, el nuevo conductor de El show del fútbol compartió: “Otro día en el noticiero con Guille Andino, después que perdemos la final de la Copa América 2016, Messi, Maradona, termina el noticiero, suena el teléfono: Morla. Yo lo tenía agendado. ‘Toti, te paso con Diego’”. Entonces, el astro del fútbol le pronunció: “Gracias, Toti, vas a ser un referente, te agradezco, contá conmigo”.

