A los 40 años, Wawrinka revoluciona Australia, bate récords y va por un golpe ante un top ten

A sus 40 años y 296 días, Stan Wawrinka continúa vigente. En su última temporada como profesional, venció a Arthur Gea por 4-6, 6-3, 3-6, 7-5 y 7-6(3) en cuatro horas y 33 minutos para avanzar a la tercera ronda del Australian Open y continúa batiendo récords en la competencia.

El tenista suizo se encontró con un rival que era una de las revelaciones del torneo y que llevaba nueve victorias consecutivas (había ganado el Challenger de Noumea y posteriormente pasó la clasificación en el Australian Open). El francés se puso dos sets a uno arriba, aunque el ex N° 3 del mundo no se dio por vencido. Evitó el tie-break en el cuarto set y encontró aire más fresco de cara al final.

En el set decisivo, Wawrinka se vio beneficiado del trajín de partidos de Gea, ya que éste empezó a sufrir fuertes calambres que le impedían moverse con facilidad. En el supertiebreak, que se disputa a diez puntos, el suizo selló su victoria después de un gran revés paralelo, su golpe predilecto, que su rival devolvió afuera.

Su gran actuación en Melbourne llamó la atención del extenista Mats Wilander, que lo entrevistó después de su victoria y se mostró interesado por saber cómo se iba a recuperar de cara al duelo que tendrá contra Taylor Fritz, N° 9 del mundo, en la tercera ronda. “Al principio del partido a un espectador se le cayó una cerveza así que me dio la idea de tomarme una. Me la merezco”, respondió Wawrinka.

“Es mi último Abierto de Australia, así que estoy tratando de llegar lo más lejos posible. Ya no soy joven, así que necesito la energía del público. Es una sensación increíble estar en esta cancha y contar con tanto apoyo”, destacó más tarde.

Stan Wawrinka after coming through a 4.5 hour match at the Australian Open:



"You're 40 years old.. how will you recover?"



Stan: "No idea, but I think at the beginning you dropped a beer so maybe im gonna pick up a beer I deserve one."



😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/3ycHjbArWK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 22, 2026

Sigue rompiendo récords

Wawrinka, que ganó tres Grand Slams a lo largo de su carrera, se convirtió en el tenista más veterano que alcanza la tercera ronda de un major desde que en 1987 se estableciera un cuadro de 128 jugadores.

Además, ningún tenista de 40 años o más había logrado alcanzar la tercera ronda del Australian Open desde Ken Rosewall en 1978. A su vez, con el triunfo ante Gea, Wawrinka igualó a Pete Sampras en el noveno puesto de la Era abierta con más victorias (45) en partidos individuales de la competición.

Wawrinka se retirará del circuito a los 41 años, igualando la edad que tenía Federer cuando disputó su último encuentro WILLIAM WEST� - AFP�

El tenista suizo también se convirtió en el quinto jugador de la Era Abierta que, tras cumplir 40 años, logró ganar un partido a cinco sets en un torneo de Grand Slam. Previamente, lo habían conseguido Pancho González, Frank Sedgman, Neale Fraser y Ken Rosewall.

“Cada libro necesita un final”

En diciembre de 2025, Stan Wawrinka anunció en sus redes sociales que este año disputaría su última temporada en el circuito. “Cada libro necesita un final. Es hora de escribir el capítulo final de mi carrera como tenista profesional. 2026 será mi último año de gira”, había destacado.

“Perseverancia, ambición, sacrificio, éxito, lesiones, obsesión, no rendirse nunca, disciplina, resiliencia, evolución, recuerdos... De esto se trata este viaje. Todavía quiero superar mis límites y terminar este viaje con la mejor nota posible. Todavía tengo sueños en este deporte”, dejó en claro.

Wawrinka fue uno de los jugadores que, junto a Andy Murray y Juan Martín del Potro, supo dificultar la carrera del Big 3: Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Fue campeón tres veces de Grand Slam, en el Australian Open 2014 (derrotó a Nadal), Roland Garros 2015 y US Open 2016, venciendo en ambas finales al tenista serbio, que ocupaba en aquel momento el puesto N° 1 del Ranking ATP.

A lo largo de su exitosa carrera, consiguió 16 títulos a nivel ATP y en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 ganó la medalla de oro olímpica en dobles, junto a Federer, además de la única Copa Davis en la historia de Suiza en 2014.

Resumen del partido