Los argentinos en el Masters 1000 de Madrid: Thiago Tirante, Tomás Etcheverry y Solana Sierra alcanzaron la tercera ronda

Para dos tenistas platenses fue un gran viernes en el Masters 1000 de Madrid. Primero, Tomás Martín Etcheverry (29º del ranking mundial) venció por 6-4 y 6-4 al austríaco Sebastian Ofner (83º del escalafón) y accedió por primera vez en su carrera a la tercera ronda de ese torneo. Y luego, en el mismo polvo de ladrillo de la capital española, Thiago Tirante concretó una de sus victorias más trascendentes al superar al estadounidense Tommy Paul (15° preclasificado) por 7-5 y 6-4. Asimismo, la marplatense Solana Sierra también accedió a la misma vuelta entre las mujeres en sets corridos.

En la próxima instancia, el domingo, Etcheverry se medirá con el croata Dino Prizmic, de apenas 20 años, y verdugo del estadounidense Ben Shelton, cuarto favorito del torneo. Y Tirante tendrá a un británico de origen sudafricano en su camino, Cameron Norrie, de 30 años y 23° en el ranking.

Acompañado por su propio grupo de hinchas que vitorearon cada uno de sus puntos, Etcheverry estuvo a la altura del favoritismo que le otorgaban los 54 puestos de diferencia en el ranking con su rival de este viernes. Así, el platense concretó una de las dos primeras chances de break que tuvo y le quebró el servicio a Ofner. El argentino pudo haber resuelto el primer set en el noveno game, cuando tuvo otro break con el marcador 5-3 y 30-40 en favor del argentino, pero su drop-shot murió en la red.

El saque fue una de las armas de Tomás Martín Etcheverry para vencer al austriaco Sebastian Ofner DIMITAR DILKOFF - AFP

Entonces, Etcheverry se vio obligado a definir con su servicio. Empezó el décimo juego repleto de dudas y perdió los dos primeros puntos. Pero, cuando estaba contra las cuerdas y Ofner se relamía ante la posibilidad de un break que lo pusiera cerca de la igualdad en el set, el platense reaccionó. Con el saque como arma fundamental, dejó en 30 a su rival y se quedó con el primer parcial.

El segundo set tuvo la misma tónica. Incluso Etcheverry le quebró el saque a su rival de manera prematura, y luego de dos errores no forzados. Entre el saque del argentino (48% de sus servicios no fueron devueltos por el austríaco) y los 49 errores no forzados de Ofner (19 más que Etcheverry) estuvo la razón por la que el platense superó a su rival en una hora y 18 minutos de juego.

Por su parte, Tirante logró el cuarto éxito de su trayectoria sobre un top 20. El hincha de Gimnasia, de 25 años, consiguió un quiebre clave en ambos parciales y lo sostuvo con su servicio, en el primero de esos casos con la ayuda de una situación particular cuando estaba break point: en el 5-5, un ball boy corrió a atajar una devolución del argentino que parecía irse ancha, pero finalmente entró, y el árbitro resolvió jugar otra vez el punto que había ganado Paul, que no se desconcentró por el movimiento del chico y respondió con una buena definición. Al repetirse, Thiago devolvió bien y la pelota del norteamericano se fue a la red. Enseguida, cerró el set.

Y en el segundo, tras estar 2-3, el argentino ganó tres puntos seguidos para luego definirlo, otra vez, con su saque.

Tirante GRANDE 🇦🇷



World No.75 Thiago Tirante takes out Paul 7-5 6-4 in Madrid!#MMOpen pic.twitter.com/OdrqpxYIh0 — Tennis TV (@TennisTV) April 24, 2026

La mejor actuación de Solana Sierra

Si lo de Etcheverry fue histórico porque desbloqueó una nueva instancia en este torneo, algo parecido puede decirse de la marplatense Solana Sierra. El acceso a la tercera ronda del Masters 1000 que consiguió la tenista argentina tras vencer a la polaca Magdalena Frech (38 del mundo) configura su mejor actuación en este tipo de torneos. Además, la victoria por 6-2 y 6-4 de este viernes es una de las más importantes de su carrera.

Sierra demostró que su victoria ante la ucraniana Dayana Yastremska (49 del ranking) en la primera ronda no había sido una casualidad, y este viernes volvió a imponerse ante una jugadora con mejor ubicación que ella en el escalafón mundial. La marplatense ocupa el puesto 88, pero seguramente escalará varias posiciones cuando concluya su participación en la capital española.

Primera victoria @WTA de este viernes 🎾



🇦🇷 @sierra_solana sigue brillando en la Caja Mágica y ya está en la tercera ronda del #MMOPEN. pic.twitter.com/ecDJPQ5XFm — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 24, 2026

La tenista argentina tiene una oportunidad de oro para seguir avanzando: se enfrentará en la próxima instancia a la turca Zeynep Sönmez (67 del escalafón). De sus tres rivales en el torneo, Sönmez es la más cercana a Sierra en el ranking. El encuentro se disputará el domingo, en horario a confirmar.

Con los octavos de final en Wimbledon 2025 como máximo hito, Sierra ya cosecha seis victorias contra rivales del Top 50: Emma Navarro (era 25º), Frech (38), Jessica Bouzas (42), Katie Boulter (43), Peyton Stearns (48) y Yastremska (49).

Cerúndolo se prepara

Mientras tanto, la cuenta oficial del torneo divulgó fotos de Francisco Cerúndolo entrenándose con el italiano Flavio Cobolli. El mejor argentino del ranking mundial se prepara para jugar este sábado con el alemán Yannick Hanfmann. Será a las 6 de la mañana (hora de la Argentina) en la cancha 5. El alemán, de 34 años, ocupa el puesto 60 del escalafón mundial. De acuerdo con la página de la ATP, no ganó ningún título, pero embolsó más de cuatro millones de dólares en premios durante toda su carrera. Y viene de eliminar en primera ronda al estadounidense Marcos Giron por 6-4, 6-7(3) y 7-5.