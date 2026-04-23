Mariano Navone le ganó a Nuno Borges y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid
El jugador nacido en 9 de Julio tuvo un sólido rendimiento en la capital española y, en la próxima ronda, se medirá con el número 3 del mundo, el alemán Alexander Zverev
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Mariano Navone, que a principios de mes logró su primer título ATP (en Bucarest), derrotó al portugués Nuno Borges (49° del ranking) por 6-3 y 6-4, en 1h26m y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid, que se juega sobre el polvo de ladrillo de la Caja Mágica.
Así, el jugador nacido en la localidad de 9 de Julio, 45° del tour, consiguió su sexta victoria en Masters 1000, los torneos de mayor jerarquía luego de los Grand Slams. Entrenado desde desde febrero por Alberto Luli Mancini, superó a Borges, que hace unos días, en el ATP de Barcelona, había llamado la atención al vencer a Tomás Etcheverry definiendo el partido con un ace sacando de abajo.
En el court 6, el mismo en el que habrá más presencias argentinas en la jornada, Navone anotó un ace, cometió tres dobles faltas, logró el 70% de primeros servicios, ganando el 60% de puntos con el primer saque 29 de 48) y el 67% con el segundo (14 de 21). Además, le generó nueve break points al europeo y le rompió el servicio en cuatro oportunidades.
El próximo rival del argentino será el alemán y segundo cabeza de serie, Alexander Zverev. Será el primer enfrentamiento entre ambos. El germano, número 3 del mundo, llega a la capital española tras ser semifinalista en el ATP 500 de Múnich. Ganó dos veces el trofeo de Madrid: en 2018 y 2021.
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