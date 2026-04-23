Mariano Navone le ganó a Nuno Borges y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid

Mariano Navone, que a principios de mes logró su primer título ATP (en Bucarest), derrotó al portugués Nuno Borges (49° del ranking) por 6-3 y 6-4, en 1h26m y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid, que se juega sobre el polvo de ladrillo de la Caja Mágica.

Así, el jugador nacido en la localidad de 9 de Julio, 45° del tour, consiguió su sexta victoria en Masters 1000, los torneos de mayor jerarquía luego de los Grand Slams. Entrenado desde desde febrero por Alberto Luli Mancini, superó a Borges, que hace unos días, en el ATP de Barcelona, había llamado la atención al vencer a Tomás Etcheverry definiendo el partido con un ace sacando de abajo.

Mariano Navone, que esta temporada ganó su primer ATP (en Bucarest), avanzó a la segunda ronda de Madrid @Tiempodetenis1

En el court 6, el mismo en el que habrá más presencias argentinas en la jornada, Navone anotó un ace, cometió tres dobles faltas, logró el 70% de primeros servicios, ganando el 60% de puntos con el primer saque 29 de 48) y el 67% con el segundo (14 de 21). Además, le generó nueve break points al europeo y le rompió el servicio en cuatro oportunidades.

Zverev, dos veces campeón en Madrid, será el próximo rival de Navone en la capital de España Manu Fernandez - AP

El próximo rival del argentino será el alemán y segundo cabeza de serie, Alexander Zverev. Será el primer enfrentamiento entre ambos. El germano, número 3 del mundo, llega a la capital española tras ser semifinalista en el ATP 500 de Múnich. Ganó dos veces el trofeo de Madrid: en 2018 y 2021.