Alexander Zverev debutó en el ATP Finals con un éxito demoledor ante el sorprendente Rafael Jódar

Alexander Zverev desplegó en su debut en el ATP Finals todo su repertorio para demostrar por qué es el nuevo número uno del mundo. Si bien había dejado alguna señales extrañas de no ofrecer su mejor versión durante los últimos días de competencias, el tenis alemán se reencontró con su mejor juego y con la solidez de su saque para sacar de su camino a Rafael Jódar, que no tuvo herramientas para detener la furia de su rival en el estreno en el Masters y no pudo evitar un golpe por 6-4, 6-4.

La primera jornada se completará con el segundo partido del Grupo John McEnroe, entre el estadounidense Ben Shelton (N.4) y el francés Arthur Fils (N.8).

Efficient start for the top seed 🔝



Zverev defeats Jodar 6-4 6-4 for an opening #NittoATPFinals W pic.twitter.com/t3wlYpHVul — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2026

Jódar tenía la chance de dar otro pase perfecto en una temporada casi ideal con su clasificación a las ATP Finals en su primer año en la élite. El español, que comenzó la temporada en el Top 150, se mostró sólido con un título, un cuarto de final en Roland Garros, una final de Masters 1000 y una entrada al Top 10 del Ranking ATP con apenas 20 años de edad.

Jódar, esgrimió toda su confianza ante Zverev en Turín, pero no le alcanzó contra el número uno del mundo. Con su derecha paralela y su revés paralelo ofreció sus primeras señales de querer competir, todo frente a un público italiano que se volcó a apoyar al español que hoy está entre los mejores ocho maestros de la temporada.

Zverev se mostró muy contundente con su servicio, ganando el 86% de los puntos con su saque y una eficacia del 84% de primeros servicios, lo que le permitió controlar el juego en todo momento. Pese a los nervios del debut en este prestigioso torneo, Jódar plantó cara a Zverev en el primer set, pero lo perdió por 6-4 ante el poderoso servicio del alemán.

Las estadísticas mostraron lo mejor de Zverev que logró el 81% de los puntos con su servicio (incluidos 10 aces) en el primer set, lo que le ayudó también a superarla única dificultad en la primera parte del partido: tras quebrar el servicio del español en el 7º juego y sirviendo para ganar el parcial, Zverev se encontró 15-40, las dos primeras bolas de break en contra del partido.

¡EL PUNTO CON EL QUE QUEBRÓ ZVEREV! 🔥



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Sin dudar ni por un segundo, Zverev conectó tres poderosos primeros saques a más de 200 km/h y un segundo igual de potente para llevarse el primer set en 41 minutos de juego.

Jódar trató de sobrevivir a la avalancha de golpes en contra en el segundo set, frente a un Zverev cada vez más confiado. Logró levantar tres puntos de quiebre que le hubiesen dejado al borde del nocaut (con 5-2 abajo y saque para Zverev), pero sin poder nunca contrarrestar el servicio del alemán acabó cediendo la victoria ante el número 1 del mundo, que cerró el partido con dos juegos en blanco.

Con esta paso exitoso, el alemán siguió extendiendo sus registros demoledores, porque resultó el éxito número 66 en esta temporada, con apenas 18 derrotas.