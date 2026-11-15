Aryna Sabalenka se disculpó por su arrebato de ira en la derrota ante Svitolina

La bielorrusa Aryna Sabalenk a se excusó por un estallido de ira durante su derrota ante la ucraniana Elina Svitolina en las WTA Finals en Indian Wells (Estados Unidos).

Un video ampliamente difundido en redes sociales en las últimas horas parecía mostrar a la ex número uno mundial profiriendo insultos durante el partido disputado el viernes, en el que quedó eliminada en la fase de grupos del torneo.

Algunos usuarios interpretaron que los insultos iban dirigidos contra Svitolina y los ucranianos en general, lo que fue negado este sábado por Sabalenk a.

En un mensaje en Instagram, la bielorrusa dijo que perdió los nervios debido al comportamiento de algunos aficionados.

La inocultable bronca de Sabalenka en el partido ante Svitolina

“Mi comentario no iba dirigido a Elina. Estaba frustrada por un pequeño grupo de espectadores que celebraban con insistencia mis errores y reaccioné dejándome llevar por la emoción”, alegó.

“Dicho esto, debería haber gestionado mi frustración de otra manera y presento mis disculpas a todas las personas a las que pude ofender (...) Elina jugó un partido excelente y le deseo buena suerte para lo que resta del torneo”, agregó Sabalenk a, que acaba de cerrar un decepcionante 2026 en el que no ganó ningún título de Grand Slam y perdió el liderato del ranking mundial.

❗️Aryna Sabalenka has issued a statement in which she effectively confirms that she used offensive language directed at Ukrainians during her WTA Finals match against Elina Svitolina.



To the hundreds of people who rushed to defend Sabalenka and accused us of lying - feel free to… https://t.co/gJMKdnLCfL pic.twitter.com/K1WOA1qwya — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) November 14, 2026

Svitolina, quien se niega a dar la mano a sus rivales rusas y bielorrusas desde la invasión de Ucrania en 2022, dijo el sábado que los duelos frente a Sabalenk a pueden tener una implicación especial para los seguidores de ambas jugadoras.

“Como vemos, hay muchísimos ucranianos, muchísimas banderas... Y, por supuesto, quieren que gane este partido en particular”, dijo Svitolina tras vencer el sábado en semifinales a la checa Linda Noskova.

“Ella tiene sus aficionados. Yo tengo los míos”, señaló.

“Solo espero que se respeten los partidos entre nosotras. A veces, en algunos partidos que hemos jugado, también ha habido comentarios no muy buenos hacia mí en relación con la guerra. Así son las redes sociales, a veces se le da la vuelta a las cosas”, agregó.

Con información de AFP