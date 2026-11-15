ATP Finals 2026: partidos de hoy y cómo están las posiciones en los grupos

Se desarrolla desde este domingo el ATP Finals, el último certamen del año que reúne a los mejores tenistas de la temporada y tiene lugar en el Inalpi Arena de Turín, Italia, sobre una cancha de cemento y bajo techo; y en la primera jornada se disputan partidos correspondientes a la primera fecha del Grupo John McEnroe.

Todos los juegos del campeonato se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma Disney+ Premium.

Ben Shelton es uno de los favoritos a quedarse con el ATP Finals DIMITAR DILKOFF - AFP

En la jornada inaugural se enfrenta, desde no antes de las 10 (hora argentina), el alemán Alexander Zverev (1°) frente al español Rafael Jódar (8°) en tanto que desde no antes de las 16.30 lo hacen el estadounidense Ben Shelton (3°) vs. el francés Arthur Fils (6°).

Cronograma del día 1 del ATP Finals

*Los horarios corresponden a la Argentina

No antes de las 10: Alexander Zverev (1°) vs. Rafael Jódar (8°).

No antes de las 16.30: Ben Shelton (3°) vs. Arthur Fils (6°).

Las posiciones de los grupos del ATP Finals

El máximo ganador del campeonato es Novak Djokovic con siete estrellas. El serbio no se clasificó a esta edición y es la tercera ocasión seguida que se ausenta porque en 2024 y 2025 fue baja por lesión. Es esí que ostenta haber ganado el torneo las últimas dos veces que lo disputó, en 2022 y 2023. Previamente, celebró en Shanghái 2008, Londres 2012, 2013, 2014 y 2015.

Por detrás de él está Roger Federer, ya retirado, con seis estatuillas mientras que Iván Lendl y Pete Sampras tiene cinco cada uno, una más que Ilie Nastase. De los tenistas que disputan el torneo este año, Zverev fue campeón dos veces y Medvedev, una. Jannik Sinner, el último bicampeón, es el gran ausente por problemas físicos.

Novak Djokovic ganó siete veces el ATP Finals TIZIANA FABI - AFP

Tabla de campeones del ATP Finals