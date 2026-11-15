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ATP Finals 2026: partidos de hoy y cómo están las posiciones en los grupos

En la primera jornada en Turín se disputan los dos partidos de la primera fecha del Grupo John McEnroe

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Alexander Zverev debuta este domingo en el ATP Finals
Alexander Zverev debuta este domingo en el ATP FinalsGeorg Hochmuth - APA DPA

Se desarrolla desde este domingo el ATP Finals, el último certamen del año que reúne a los mejores tenistas de la temporada y tiene lugar en el Inalpi Arena de Turín, Italia, sobre una cancha de cemento y bajo techo; y en la primera jornada se disputan partidos correspondientes a la primera fecha del Grupo John McEnroe.

  • Todos los juegos del campeonato se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma Disney+ Premium.
Ben Shelton es uno de los favoritos a quedarse con el ATP Finals
Ben Shelton es uno de los favoritos a quedarse con el ATP FinalsDIMITAR DILKOFF - AFP

En la jornada inaugural se enfrenta, desde no antes de las 10 (hora argentina), el alemán Alexander Zverev (1°) frente al español Rafael Jódar (8°) en tanto que desde no antes de las 16.30 lo hacen el estadounidense Ben Shelton (3°) vs. el francés Arthur Fils (6°).

Cronograma del día 1 del ATP Finals

*Los horarios corresponden a la Argentina

  • No antes de las 10: Alexander Zverev (1°) vs. Rafael Jódar (8°).
  • No antes de las 16.30: Ben Shelton (3°) vs. Arthur Fils (6°).
Las posiciones de los grupos del ATP Finals
Las posiciones de los grupos del ATP Finals

El máximo ganador del campeonato es Novak Djokovic con siete estrellas. El serbio no se clasificó a esta edición y es la tercera ocasión seguida que se ausenta porque en 2024 y 2025 fue baja por lesión. Es esí que ostenta haber ganado el torneo las últimas dos veces que lo disputó, en 2022 y 2023. Previamente, celebró en Shanghái 2008, Londres 2012, 2013, 2014 y 2015.

Por detrás de él está Roger Federer, ya retirado, con seis estatuillas mientras que Iván Lendl y Pete Sampras tiene cinco cada uno, una más que Ilie Nastase. De los tenistas que disputan el torneo este año, Zverev fue campeón dos veces y Medvedev, una. Jannik Sinner, el último bicampeón, es el gran ausente por problemas físicos.

Novak Djokovic ganó siete veces el ATP Finals
Novak Djokovic ganó siete veces el ATP FinalsTIZIANA FABI - AFP

Tabla de campeones del ATP Finals

  • Novak Djokovic (Serbia) - 7
  • Roger Federer (Suiza) - 6
  • Iván Lendl (Checoslovaquia) / Pete Sampras (Estados Unidos) - 5
  • Ilie Năstase (Rumania) - 4
  • Boris Becker (Alemania) / John McEnroe (Estados Unidos) - 3
  • Björn Borg (Suecia) / Lleyton Hewitt (Australia) / Alexander Zverev (Alemania) / Jannik Sinner (Italia) - 2
  • Stan Smith (Estados Unidos) / Jimmy Connors (Estados Unidos) / Andre Agassi (Estados Unidos) / Guillermo Vilas (Argentina) / David Nalbandian (Argentina) / Manuel Orantes (España) / Alex Corretja (España) / Stefan Edberg (Suecia) / Michael Stich (Alemania) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Nikolay Davydenko (Rusia) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Grigor Dimitrov (Bulgaria) / Stefanos Tsitsipas (Grecia) / Daniil Medvedev (Rusia) - 1
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