Alexander Zverev vs. Novak Djokovic: a qué hora juegan y por dónde pasan el partido del ATP 500 de Pekín

En la mañana de este domingo, a partir de las 8 (horario argentino), el alemán Alexander Zverev (2° del ranking ATP) y el serbio Novak Djokovic (11°) se enfrentan en el marco de los cuartos de final del ATP 500 de Pekín 2026. El encuentro se disputa en el Diamond Court del Centro de Tenis del Parque Olímpico y se puede ver en vivo únicamente por streaming en el plan Premium de la plataforma Disney+ Premium.

El alemán, reciente ganador de US Open, viene de vencer al local Shang Juncheng (250°), verdugo del argentino Sebastián Báez (51°) en la primera ronda, por 6-0 y 6-3. Persigue su primer título en China, donde su mejor actuación hasta el momento fue llegar hasta las semifinales en tres ediciones diferentes: 2017 (perdió con el australiano Nick Kyrgios), 2019 (cayó contra el griego Stefanos Tsitsipas) y 2023 (cedió ante el ruso Daniil Medvedev).

El alemán Alexander Zverev nunca fue campeón en Pekín, por lo que busca su primer título GREG BAKER - AFP

El serbio, por su parte, dejó en el camino a otro anfitrión, Bu Yunchaokete (104°) por 4-6, 7-6 (2) y 6-2. Es el máximo ganador del ATP 500 de Pekín con seis títulos obtenidos en 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015. Mantiene una estadística inmejorable en suelo chino: ganó el 100% de los partidos que disputó, ya que únicamente participó del torneo en los años en los que levantó el trofeo. En total se quedó con la victoria en 29 encuentros y no perdió nunca, por lo que buscará estirar su hegemonía en la edición en curso.

El ganador de este cruce avanzará a semifinales y se verá las caras con el que resulte vencedor en el mano a mano entre el argentino Francisco Cerúndolo (22°) y Medvedev (6°).

Alexander Zverev vs. Novak Djokovic: todo lo que hay que saber

Cuartos de final del ATP 500 de Pekín 2026.

Día : Domingo 4 de octubre.

: Domingo 4 de octubre. Hora : 8 (horario argentino).

: 8 (horario argentino). Estadio : Diamond Court del Centro de Tenis del Parque Olímpico de Pekín, China.

: Diamond Court del Centro de Tenis del Parque Olímpico de Pekín, China. TV : No disponible en la Argentina.

: No disponible en la Argentina. Streaming: Disney+ Premium.

El historial entre ambos jugadores lo lidera el serbio por 9 a 5. Sin embargo, desde 2021 en adelante hubo paridad absoluta entre ambos, con tres victorias por lado en seis cruces y con el dato llamativo de que los triunfos se intercalaron de uno en uno. La última vez que se enfrentaron fue en los cuartos de final de Roland Garros 2025 y Djokovic festejó tras ganar por 4-3, 6-3, 6-2 y 6-4.

En el último partido entre Djokovic y Zverev, en Roland Garros 2025, el serbio ganó en cuatro sets JULIEN DE ROSA - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Zverev corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a las semifinales, en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.39 contra los 3.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Novak Djokovic.