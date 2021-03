Argentina Open: Diego Schwartzman edificó un debut de menor a mayor en el Buenos Aires

Los focos más potentes del ATP 250 de Buenos Aires le apuntan a Diego Schwartzman. El N° 9 del mundo es, desde los fríos números, el primer favorito en el certamen porteño, pero, también desde lo emocional, el gran candidato a tratar de romper la racha negativa de campeones extranjeros (David Nalbandian, en 2008, fue el último local en celebrar). El Peque es consciente de esa responsabilidad e intentar asumirla con madurez, aunque por momentos le cueste soltarse. Por lo pronto, avanzó a los cuartos de final al derrotar por 6-4 y 6-2 al eslovaco Lukas Klein, 256° del ranking, proveniente de la qualy, en 1h25m.

Schwartzman, en su octava participación en el main draw del certamen porteño (fue finalista en 2019 y debió retirarse antes de jugar las semifinales de 2020 por sufrir desgarro), llegó a Buenos Aires sin las mejores sensaciones tenísticas, al caer en los cuartos de final del Córdoba Open, frente a Albert Ramos Viñolas (España). “Es cierto que me molestó mucho la rodilla, pero no es una excusa, lo real es que estoy tratando de adaptarme de nuevo al polvo de ladrillo y eso lleva un tiempo”, expresó el Peque hace unos días, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Lo cierto es que en su desafío frente a Klein (de 22 años y 1,93 metro), y bajo la atenta mirada de Gabriela Sabatini entre los escasos espectadores permitidos, el argentino se sintió algo incómodo en el arranque, pero luego halló soluciones y pudo imponer su ritmo.

“Es muy lindo jugar en casa, con gente. Tenía a un rival que no conocía, que le pegaba muy fuerte a la pelota. A veces hay que encontrar soluciones, en el primer las encontré y lo di vuelta. Empezó a perder un poco de lucidez, corregí algunas cosas que me hicieron ganar. Salió a jugar muy agresivo. De noche hay que jugar con mucha fuerza, no metía los primeros saques, fue difícil al principio. Encontré las soluciones que la semana pasada en Córdoba no”, analizó el jugador entrenado por Juan Ignacio Chela.

El argentino terminó el partido con un 62% de primeros servicios, con el mismo porcentaje de puntos ganados con el primer saque y un 58% con el segundo, cometió cuatro doble faltas y no anotó aces. Le quebró cinco veces el saque al europeo, mientras que el porteño lo cedió en dos oportunidades.

Este viernes, el rival de Schwartzman será el español Jaume Munar (106°), que batió al estadounidense Frances Tiafoe (62° y octavo favorito) por 7-6 (7-4) y 6-4. El match se jugará a continuación del duelo que, no antes de las 20, tendrá a los serbios Miomir Kecmanovic (4° preclasificado) y Laslo Djere (7°). “Disfruto mucho de jugar acá en Buenos Aires. Ojalá que pueda seguir ganando. Ya no tengo dolores en la rodilla, así que es bueno”, acotó el Peque.

El historial entre Schwartzman y el mallorquín Munar es de 2-0 en favor del sudamericano, con éxitos en los 8vos de final del Córdoba Open 2020 y la segunda rueda del US Open 2018.

La jornada de cuartos de final del ATP de Buenos Aires se abrirá desde las 13, con Ramos Viñolas (5° preclasificado) vs. Sumit Nagal (India, qualy), y a continuación, Franciso Cerúndolo (qualy) vs. Pablo Andújar (España, 6° favorito).

