Juan Manuel Cerúndolo: cómo mantener los pies sobre la tierra y cuidar a la nueva figura del tenis argentino

“Es importante mantenerse en la tierra, saber a dónde pertenecés y no creerte superior”. Juan Manuel Cerúndolo (19 años; hace algunos días 335º del ranking mundial y hoy 181º y con un título ATP en el raquetero) afirma lo que piensa y lo hace convencido, con naturalidad, sin forzar la voz. Parece programado para lo que está viviendo, configurado para la alta competencia. Desde que el domingo pasado conquistó el trofeo en el Córdoba Open, fijando su apellido entre los más destacados registros de precocidad, su vida deportiva se alteró, su exposición aumentó.

“Soy consciente de que estamos ante una situación especial, muy auspiciosa, pero hay que tener equilibrio”, apunta Alejandro Toto Cerúndolo, ex tenista profesional y papá de Juan Manuel (también de Francisco, de 20 años y 137º). De ahora en más, ése es el desafío de los Cerúndolo para el menor de la casa: no dejarse marear por la efervescencia, sostener la misma preparación (y perfeccionarla), evitar a los oportunistas, protegerse de los maliciosos anzuelos y las falsas promesas, tomar decisiones con frialdad. Todo un reto.

El polvo de ladrillo de Buenos Aires Lawn Tennis Club disfrutó un solo partido de Juan Manuel Cerúndolo, que cayó frente a su compatriota Federico Delbonis luego de la semana de ensueño que el porteño vivió en Córdoba.

“El domingo terminó el partido en Córdoba y debo de haber recibido 300 mensajes en el celular. Tengo 35 años de mi academia y me escribió gente que desde hacía diez años no veía. Fue una explosión”, expresa Cerúndolo (padre), capitán del equipo nacional de la ex Fed Cup en cuatro series entre 1988 y 1989. Varios de esos mensajes tenían interés comercial, claro. “Recibí, como mínimo, seis propuestas de managers. Yo los derivé, por respeto, al agente de Juanma y Fran, que es Mariano Ink. Me escribieron managers pesados, de IMG, el de [Reilly] Opelka, el de [John] Isner, el de [Grigor] Dimitrov. Un montón de personas. Es una locura”, añade Toto Cerúndolo.

“Juan Manuel se hizo visible en todo el mundo, porque no es normal lo que logró”, afirma Ink, también director del ATP cordobés. “Se abre otro escenario contractual, sí”, reconoce. “Es un poco parecido a lo que vivió Nadia [NdR: Podoroska, tras llegar a las semifinales de Roland Garros 2020]. Siempre se habló del potencial de Juanma, pero esto ya es concreto, independientemente de que hay que poner los pies en la tierra, porque esto es una carrera larga. Ha sonado mucho el teléfono: en lo comercial todavía es pronto, pero se despiertan nuevos intereses”.

Más medios. Más tentaciones. Más presiones. Más atención de los rivales. El riesgo de la aparición de los amigos del campeón. Juan Manuel, el ganador argentino de un ATP más joven desde Guillermo Coria (con 19 años) en Viña del Mar 2001, deberá caminar en puntas de pie, con mesura y sacrificio (como hasta ahora). Su entorno intentará, de cierta manera, “aislarlo”, aunque él tiene una ventaja: creció en una familia que late por el deporte de alto rendimiento (su hermana, María Constanza, es jugadora de hockey sobre césped en Las Leonas, y su mamá, María Luz Rodríguez, es ex tenista y psicóloga deportiva).

“Toda la familia Cerúndolo tiene un concepto general sobre cómo posicionarse ante el ambiente: con perfil bajo. Eso ayuda porque ya aísla, genera un marco de contención. Los dos chicos están pensando en tenis. Cuando pasa eso y piensan en lo de afuera, genera un límite”, dice Ink, y opina: “Tienen que hablar en los momentos adecuados; poner el foco en descansar, entrenarse y jugar. El manejo de las redes sociales es un tema importante, pero cada jugador lo encara en forma diferente y hay que respetarlo. A algunos tenistas les manejan el contenido y las cuentas; otros lo hacen ellos mismos, porque a veces les representa una descarga, un entretenimiento esperando un partido, ocupar la cabeza en momentos de tensión”. El aumento de seguidores en Instagram que Juan Manuel tuvo durante el ATP de Córdoba fue acelerado (de 3000 a casi 17.000) e inclusive, por gestión del departamento de prensa de la ATP, le verificaron la cuenta. Además, después del triunfo en la 1ª ronda en el Polo Deportivo Kempes, la ATP sumó su foto en el perfil personal de la web.

El zurdo es naturalmente de bajo perfil y tiene una madurez sorprendente a sus 19 años, buenas herramientas como para no marearse con su salto en el ranking y la expansión en las redes sociales.

“Para el tenis argentino, Juan Manuel es la renovación y la continuidad de lo que está liderando Diego [Schwartzman]. Todos los chicos que están apareciendo tienen un nivel de tenis muy alto”, comenta Ink. “Yo le decía a Juanma que me acordaba de la aparición de los cracks de mi época. Cuando a Batata Clerc lo separaron, lo llevaron a Chile para que hiciera la pretemporada con el Pato Rodríguez y volvió irreconocible: jugaba diez veces más que lo que lo hacía. Siempre les explico a mis alumnos: cuando sos muy bueno y te anotás en un cuadro, el resto dice: ‘Uy, se anotó fulano’. Genera un cierto temor”, –ilustra Alejandro Cerúndolo. “Si vos te anotás todas las semanas, ese temor se pierde. Hoy Juanma es como alguien celestial, pero perdió en Buenos Aires [el martes, ante Federico Delbonis, por la 1ª rueda], la semana que viene va a Chile, y ya dentro de dos semanas esa invulnerabilidad se diluye. Entonces sus presentaciones tienen que ser muy prolijas. Normalmente yo hago los calendarios y lo trato con Andrés [Dellatorre], su coach. Juan Manuel es consciente de lo que logró, porque le gustan las estadísticas y lo eduqué así. Podría ser coach: hace los calendarios, los cortes de los cuadros; se sienta en la computadora... Es muy fanático”.

Juan Manuel hizo y seguirá realizando ajustes en su juego y en estructura. “Hicimos un trabajo nutricional importante porque a veces tenía problemas estomacales. Creíamos que era intolerante a la lactosa; es medio sensible del estómago. Pero ya está bien”, cuenta su padre, 309º del mundo en 1982.

El mapa para el menor de los Cerúndolo cambió: podrá jugar casi todas las qualies de ATP, entrará directo en los challengers y empezará a coquetear con los Masters 1000 y las clasificaciones de los torneos de Grand Slam. También tendrá la lupa sobre sus hombros, claro, por ser precoz campeón del tour. El camino recién se inicia, pero será clave que siga pisando con fundamentos firmes.

Los amigos de Juanma Cerúndolo que lo acompañaron en Córdoba forman parte de un entorno que deberá ser prudente ante el aumento de atención en el jugador. Córdoba Open

Delbonis se despidió en la segunda rueda

El serbio Miomir Kecmanovic (42° del mundo, entrenado temporalmente, desde la semana pasada en el Córdoba Open, por David Nalbandian) logró un valioso triunfo en el court central del BALTC por los 8os de final del Argentina Open: 5-7, 6-3 y 6-4 frente al brasileño Thiago Monteiro (74º). Kecmanovic, que había caído en su debut en el ATP cordobés ante Juan Manuel Cerúndolo, se medirá en los cuartos de final con el serbio Laslo Djere (60º), que venció al azuleño Federico Delbonis (80º) por 7-6 (7-1) y 6-3. En el último turno, el indio Sumit Nagal sorprendió al chileno Cristian Garín y eliminó al segundo favorito del torneo por 6-4 y 6-3.

Este jueves, por los octavos y desde las 13, Pablo Andújar (España) se enfrentará con Gianluca Mager (Italia); a continuación, Francisco Cerúndolo lo hará con Benoit Paire (Francia, 3er favorito); no antes de las 18, Frances Tiafoe (EE.UU., 8º) se cruzará con Jaume Munar (España), y no antes de las 20, Diego Schwartzman (1er preclasificado) se estrenará frente a Lukas Klein (Eslovaquia, qualy).