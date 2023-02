Argentina Open: Tomás Etcheverry y la motivación que le dan sus compañeros de generación

escuchar

Tomás Martín Etcheverry tiene 23 años. Pertenece a una camada de jugadores de proyección que incluye a Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli, y también a Juan Manuel Cerúndolo, el menor de los cinco. Los dos primeros, en una suerte de carrera, se adelantaron: hace ya un tiempo que ganaron su primer título de ATP y se ubicaron entre los 50 mejores. En su caso, Etcheverry hizo un buen trayecto en el Challenger Tour, en el que ganó tres títulos, y en esta temporada intenta dar el salto para afirmarse en la gira ATP.

Este martes le ganó al boliviano Hugo Dellien por 3-6, 6-2 y 6-2, y accedió a la segunda rueda del Argentina Open, en la que se cruzará con el español Roberto Carballés Baena. Fue su primera victoria en Buenos Aires y la sexta en el circuito mayor, donde, claro está, necesita más partidos, más experiencia, más bagaje. “Reemplazar los puntos ganados en los challengers por puntos ATP es el desafío que me puse para este año. Hay que cambiar esos puntos, es un salto que me falta para meterme en el circuito grande, y tengo ganas de hacerlo. Siento que en los ATP hay mucha más intensidad que en los challengers, y que muchas veces los partidos se resuelven por detalles. Hay que aprender de eso y seguir puliendo golpes, porque para pelear allá arriba lo necesitamos”, cuenta Tomi, en una conferencia de prensa luego de su victoria.

En su caso, le ha tocado lidiar con adversidades. Por un lado, y como muchos otros tenistas, con el tema recursos: “Eso en los argentinos fue algo que siempre preocupó mucho, y por ahí a nosotros nos costó un poco más todo. Ahora me están inculcando de invertir más, de viajar a los torneos con el coach, con el fisio, porque eso termina pagando. Lo poco que pude ver es que los que están arriba viajan siempre con todo su equipo de trabajo y ves que van creciendo como jugadores en competencia; entonces, es importante seguir invirtiendo en la carrera, en vos, porque a la larga eso te va a favorecer y te va a hacer más completo, te va a ayudar a ganar más más partido y más plata”.

También le han tocado malos tragos, como lo sucedido en septiembre de 2021, cuando fue deportado de Alemania porque había superado por 23 días el permiso para estar en el territorio de la Comunidad Económica Europea, que se había reducido por la pandemia. “Me trataron como a un delincuente. Sinceramente no entendía nada y tuve mucho miedo, entré en pánico”, contó a su regreso de una odisea, tras permanecer más de 24 horas en un calabozo. Encima, a la vuelta dio positivo de Covid. Por suerte, todo eso pasó.

Este 2023 empezó para el jugador platense con un ingreso en el ATP de Adelaida desde la qualy; pasó la primera ronda en el Australian Open y cayó en 2ª frente a Jannik Sinner, y en Córdoba perdió en el debut con Joao Sousa, en un partido que podría haber caído de su lado: esos detalles que el propio Etcheverry citaba. En el Buenos Aires, superó a Dellien, que venía de disputar las semifinales en Córdoba, jugando de menor a mayor.

“Estoy haciendo grandes cambios en mi juego, y un poco me costó entrar en el ritmo del partido. Después empecé a soltarme y a encontrar mi forma de juego y ser más competitivo. Sé que, a medida que pasen los partidos, voy a tener el ritmo de competencia que necesito. Este es uno de los pocos torneos que puedo jugar delante de mi gente, y eso es un plus. Siento la misma alegría que cuando gané el primer partido en Australia. Es muy importante esto para mí, éste es el torneo más lindo del año”, expresó el jugador surgido en La Plata.

¿Qué sigue para Etcheverry? Mejorar, esa es la idea. “Desde que empecé a jugar en el nivel ATP, veo que la derecha se vuelve muy importante; también el saque. Así que estamos puliendo eso, que es donde más oportunidades vamos a tener para crecer”, evalúa. Y, claro, no se olvida de sus compañeros de generación, como Cerúndolo y Báez. “Que ellos hayan ya ganado títulos es para mí un incentivo, me hace sentir que yo también puedo. Es una cuestión de tiempo. Yo voy a seguir luchando para que algún día me toque a mí, y voy a hacer todo lo posible para intentarlo y que se me dé”.