Arthur Gea ganó su primer ATP en Los Cabos después de haber superado un sinfín de contratiempos

Antes de competir esta semana en el ATP mexicano de Los Cabos, el tenista francés Arthur Gea (127° del ranking, 21 años) apenas tenía tres victorias en el circuito grande. Pero lo que en un momento fue un contratiempo aéreo terminó siendo un guiño del destino que lo encumbró a una semana de ensueño: llegó a la final, derrotó al campeón defensor y canadiense Denis Shapovalov (6-3 y 6-4) y ganó su primer título ATP. Cuando este lunes se actualice el ranking será top 82 del mundo (+45).

El domingo 19 de julio, el mismo día de la final del Mundial de fútbol en los Estados Unidos, Gea perdió la definición del Challenger de Granby, Canadá. En su calendario tenía previsto viajar a Michigan, para competir en el torneo de Bloomfield Hills. Sin embargo, nunca llegó a esa ciudad del condado de Oakland. Y lo que terminó ocurriendo fue de película...

Arthur Gea celebrando con el trofeo de campeón del ATP mexicano de Los Cabos Matthew Stockman - Getty Images South America

Después del torneo canadiense, Gea y su entrenador (Andrea Morlet) tenían un vuelo directo desde Montreal a Detroit el lunes a primera hora, así que no tendrían problemas para llegar a tiempo a Bloomfield Hills, ubicado a 30 minutos en auto de Detroit (se suponía que debía empezar a competir el martes). Pero el domingo por la noche, alrededor de las 22.30, según le contó Gea al diario L’Equipe, mientras cenaba tras la final, recibió un mensaje de Air Canada informándole que el avión estaba dañado, que no iba a despegar y que le cambiarían el vuelo para el martes.

“Ahí fue cuando las cosas se complicaron, así que contacté al árbitro en Bloomfield para preguntarle si sería posible jugar el miércoles”, dijo el tenista. No encontró cooperación y le dijeron que lo programarían para el martes, pase lo que pase, que podían esperarlo hasta las 17 para el comienzo del partido, pero no más tarde, porque no había iluminación artificial en el torneo. Gea y su coach se pasaron todo el lunes en Montreal, a la espera de la salida del vuelo (al otro día). “Nos dimos cuenta de que nuestro vuelo de 10 horas ya no era directo y se había retrasado hasta el mediodía, dejando una conexión de apenas 20 minutos en Toronto, considerando que luego cruzaríamos a Estados Unidos y tendríamos que pasar por la aduana”, narró. Pese al corto margen, corrieron el riesgo, corrieron por el aeropuerto, llegaron a la puerta de embarque, pero no les permitieron abordar el avión ya que no habían transferido el equipaje.

Arthur Gea, agotado y durmiendo en un aeropuerto, mostró la cantidad de tickets de avión que tuvo en pocas horas Instagram Arthur Gea

Casi al mismo tiempo se enteraron de que estaba lloviendo en Bloomfield Hills y que los partidos se estaban retrasando, algo positivo para ellos. En el aeropuerto les dieron una nueva opción para volar. “Pero dos minutos antes del vuelo, otro mensaje de Air Canada me informó que, debido a las condiciones meteorológicas, con relámpagos y tormentas eléctricas, el vuelo se posponía hasta el día siguiente... Estábamos completamente desolados, pero volvimos al mostrador para que nos pusieran en el vuelo a Detroit. Aceptaron y volvimos a correr, pasando de nuevo por los agentes de aduanas, que no acababan de entender”, describió el jugador, que volvió a escribirle al árbitro del torneo para explicarle que era imposible llegar ese día al mismo por los problemas aéreos.

Justo antes del despegue, Gea vio que iba a empezar su partido con la presencia de un lucky loser, pero al aterrizar vio que se había interrumpido después de cuatro games y que se había aplazado hasta el día siguiente. “Fue realmente molesto. Llegamos al hotel sobre las 9 de la noche, cenamos y luego pensamos: bueno, mejor nos vamos rápido a Los Cabos, donde se supone que jugaría las rondas clasificatorias", dijo. Tras unas pocas horas en el hotel, se fueron y se tumbaron en el suelo del aeropuerto esperando un nuevo vuelo, ahora de ocho horas a Los Cabos. “Estábamos agotados. Pero esta vez, el vuelo salió bien, no podíamos creer lo que veíamos al llegar al destino final, aunque en total habíamos viajado casi como si fuéramos a Australia, casi”.

Arthur Gea venció a Denis Shapovalov en la final de Los Cabos Matthew Stockman - Getty Images South America

Pero venía todo bien... hasta que llegaron a la aduana mexicana. “Cuando vieron que llevaba varias prendas Lacoste nuevas, me dijeron que podría ser contrabando que iba a revender en su país. Intenté explicarles mi trabajo, les enseñé mi Instagram y les dije que tenía contrato con la marca, ¡pero aun así me hicieron pagar impuestos por la ropa! En total, durante esos dos días, debí gastar entre 3500 y 4000 euros en viajes... Pero al menos llegamos temprano a Los Cabos, pudimos entrenar desde el miércoles por la noche, todo fue muy fácil, fue fantástico, y supongo que ahora mi karma será positivo...“, sonrió Gea, que en los cuartos de final superó al porteño Francisco Cerúndolo (6-7, 6-4 y 6-0) y por ganar el título mexicano embolsó un premio de US$ 138.370. Gea vivió una experiencia que, sin dudas, jamás olvidará.

Lo mejor de la final de Los Cabos

Argentinos en Canadá

Este domingo se pondrá en marcha el cuadro principal del Masters 1000 canadiense, que esta temporada se juega en Montreal. Mariano Navone será el único argentino que debutará hoy: ante el italiano Matteo Berrettini.

Otros tenistas nacionales en la primera ronda: Román Burruchaga vs. Alexei Popyrin (Australia), Thiago Tirante vs. Duncan Chan (Canadá), Juan Manuel Cerúndolo vs. Hamad Medjedovic (Serbia), Sebastián Báez vs. Mattia Bellucci (Italia) y Camilo Ugo Carabelli vs. Cameron Norrie (Gran Bretaña). Fran Cerúndolo y Tomás Etcheverry, preclasificados 16° y 26°, saldrán adelantados y debutarán directamente en la segunda ronda.

La versión femenina del torneo, también de categoría WTA 1000, se jugará en Toronto. Solana Sierra debutará ante Sloane Stephens (EE.UU.).