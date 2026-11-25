La carrera de Arthur Rinderknech entró en una zona gris. El tenista francés, de 31 años y ubicado en el puesto 57 del ranking ATP, fue acusado por la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) de haberse negado a someterse a un control antidoping fuera de competición, una infracción que puede derivar en una suspensión de hasta cuatro años.

La investigación se originó tras un episodio ocurrido en junio pasado en Gran Bretaña. Según el diario francés L’Équipe, agentes encargados de los controles antidopaje se presentaron de manera sorpresiva en el domicilio del jugador para tomar una muestra. De acuerdo con esa versión, el francés no completó el procedimiento y su conducta fue interpretada como una negativa a realizar el examen.

La diferencia no es menor: en la normativa antidopaje, rechazar un control representa una falta de gravedad comparable a la detección de una sustancia prohibida. Por ese motivo, las sanciones previstas pueden alcanzar los cuatro años de inhabilitación, aunque cada caso es analizado individualmente y contempla circunstancias atenuantes o agravantes.

El francés Arthur Rinderknech celebra tras su victoria ante el ruso Daniil Medvedev al término del partido de semifinales durante el Masters de Shanghái, el 11 de octubre de 2025 HECTOR RETAMAL - AFP

Uno de los elementos que deberá determinar el tribunal es si existió una confusión entre el jugador y el oficial encargado del control. Distintas versiones señalan que Rinderknech creyó que ausentarse en ese momento sería registrado simplemente como una omisión de localización, una infracción diferente dentro del sistema antidoping. Sin embargo, el expediente abierto por la ITIA sostiene que la situación encuadra en una negativa al control.

La propia agencia confirmó este miércoles la acusación y anunció que el caso será analizado por un tribunal independiente durante los primeros meses de 2027. Hasta entonces, el francés no será suspendido provisionalmente y podrá continuar disputando torneos del circuito.

“Su caso será escuchado a comienzos del próximo año”, señaló la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis en un comunicado, qué amplió. “Tras los reportes de los medios y la publicación del jugador en redes sociales, podemos confirmar que Arthur Rinderknech ha sido acusado de negarse a una prueba”, informó la agencia, que está llevando la acusación en el caso.

La repercusión fue inmediata porque el expediente involucra a un jugador que se llegó a afirmar entre los mejores del mundo durante las últimas temporadas. Rinderknech alcanzó en mayo de este año el puesto 24 del ranking, la mejor clasificación de su carrera, y se convirtió en una presencia habitual en los cuadros principales de los torneos más importantes.

Entre sus mejores resultados sobresale la final del Masters 1000 de Shanghái, disputada la temporada pasada, donde cayó ante su primo, el monegasco Valentin Vacherot. Ese recorrido le permitió consolidarse como uno de los nombres más consistentes del tenis francés en los últimos años.

El francés Arthur Rinderknech devuelve un golpe ante el canadiense Felix Auger-Aliassime durante el Abierto de Cincinnati, celebrado en el Lindner Family Tennis Center el 11 de agosto de 2025 en Mason, Ohio MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El caso también remite al antecedente reciente de Marketa Vondrousova. La campeona de Wimbledon 2023 recibió una sanción de cuatro años después de que un tribunal concluyera que se había negado a proporcionar una muestra en un control fuera de competición realizado en diciembre de 2025. La checa apeló posteriormente ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), pero el fallo inicial marcó una referencia importante para situaciones similares.

Si la acusación a Rinderknech prospera, el francés afrontaría una sanción que alteraría completamente su carrera. Por ahora, el jugador sostiene su inocencia y aguarda la audiencia en la que intentará demostrar su versión de los hechos.

El comunicado completo de Arthur Rinderknech

“Estoy al tanto de las informaciones sobre mi presunto caso de negativa a someterme a un control ante la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA), que, según el propio organismo, debía mantenerse bajo estricta confidencialidad.

Ya le comuniqué a la ITIA que niego la acusación y solicité que el caso sea examinado y resuelto por un tribunal independiente, tal como es mi derecho.

Presentaré todos los detalles de la situación ante ese tribunal independiente y, por el momento, no responderé públicamente a las acusaciones. Estoy convencido de que, cuando el caso sea presentado ante el tribunal, seré exonerado de la acusación de negarme a realizar el control.

Nunca consumí ninguna sustancia prohibida y estoy orgulloso de mis logros en el tenis profesional, todos los cuales conseguí a través del trabajo duro y manteniendo siempre la integridad."