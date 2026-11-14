Thiago Tirante cayó ante Taylor Fritz y no pudo lograr el título en Estocolmo

Estuvo muy cerca Thiago Tirante, en la mejor semana de su carrera. El tenista platense, de 25 años, había llegado a su primera final del ATP Tour y soñaba con quedarse con el trofeo mayor, en el tradicional certamen -de categoría 250- de Estocolmo. Sin embargo, se interpuso el estadounidense Taylor Fritz, que en un partido intenso y batallado se terminó imponiendo el tie-break del tercer set, por 6-2, 4-6 y 7-6 (7-3), en dos horas y doce minutos de juego, para el número 10 del mundo, que consiguió el 12° título de su carrera.

Tirante, que escalará al puesto 47° (su mejor puesto fue el 42°, en agosto) y es el tercer argentino mejor ubicado en el ranking (sólo por delante están Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry), llegaba a esta choque no sólo en un gran momento, sino con antecedentes que le daban buenas sensaciones. Su estadística personal contra jugadores del top 10 era contundente: 4 triunfos y una sola derrota. Entre los éxitos, figuraba uno este mismo año ante el propio Fritz, en el Masters 1000 de Canadá, en Montreal.

Taylor Fritz supo mantenerse firme en los momentos calientes del partido Jessica Gow - TT News Agency

Al principio le costó ponerse a la altura en el partido al platense, que en el primer set estuvo errático y sufrió la eficiencia del estadounidense. Sin embargo, Tirante se recompuso y jugó un gran segundo parcial impulsado por un saque que dejó de fallar.

En el tercer set, la paridad marcó el desarrollo, que se quebró a partir de que ganó un gran punto con su derecha. A partir de entonces, cometió varios errores que lo condujeron a la derrota. Fritz, de 29 años, aprovechó su mayor experiencia para mantener la cabeza fría en los momentos calientes y definitorios.

Tirante celebra un punto ante Fritz; el platense tuvo la mejor semana de su carrera en Estocolmo Jessica Gow - TT News Agency

Para Tirante, significó un cierre de temporada muy bueno con la llegada a la primera final de ATP de su carrera (este año había sido semifinalista en Houston). Era, además, el primer argentino en jugar una final indoor desde Diego Schwartzman en Amberes 2021. Tirante comenzó el año siendo 103°, fue uno de los pocos que aceptó la convocatoria del capitán Javier Frana para la serie en Corea del Sur en febrero y termina el año en el top 50.

Para Fritz, en tanto, fue poder sacarse una espina, ya que había perdido las cinco finales bajo que había disputado.