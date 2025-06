Aryna Sabalenka terminó con la racha de Iga Swiatek y es finalista en Roland Garros

La polaca Iga Swiatek. tetracampeona de Roland Garros, se despidió el jueves del torneo tras caer en semifinales por 6-7(1), 6-4 y 0-6 ante la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, poniendo fin a su racha de 26 victorias consecutivas sobre el polvo de ladrillo parisino.

La potencia de Sabalenka fue demasiado para la defensora del título, que buscaba convertirse en la primera jugadora en la Era Abierta desde 1968 en ganar cuatro títulos consecutivos en París. La primera cabeza de serie se enfrentará ahora a la segunda cabeza de serie, la estadounidense Coco Gauff -vencedora de la revelación del torneo, la francesa Lois Boisson en la otra semifinal-, en el partido estelar del sábado.

El festejo de Aryna Sabalenka tras vencer a Iga Swiatek en una de las semifinales de Roland Garros Alain JOCARD / AFP - AFP

“Honestamente, me siento increíble, pero entiendo que el trabajo no está hecho todavía. Hoy estoy encantada con esta victoria y con el ambiente”, dijo Sabalenka tras el partido. “Es la rival más dura, sobre todo en polvo de ladrillo y en Roland Garros. Ha sido un partido difícil, complicado, pero lo conseguí”, añadió la bielorrusa. Sabalenka, en su segunda semifinal de Roland Garros y en busca de su primer título en París, logró una ventaja inicial de 3-0, quebrando en dos ocasiones a la polaca.

Swiatek, que no ha ganado ningún título este año pero que alcanzó las semifinales cediendo un solo set en cinco partidos, parecía completamente fuera de sí. Con siete errores no forzados en los tres primeros games, tuvo que remontar.

La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra luego de derrotar a la polaca Iga Swiatek en la semifinal femenina de Roland Garros ALAIN JOCARD - AFP

La polaca, que a fines del año pasado aceptó una sanción de un mes por dopaje, tuvo problemas con su saque y acumuló dos dobles faltas en el quinto game. Sin embargo, poco a poco fue encontrando su alcance y precisión, contrarrestando la potencia de Sabalenka con una magnífica colocación de la pelota, e igualó cuando su rival cometió una doble falta en un break-point.

La bielorrusa se enfureció, gritando airadamente a su equipo en el palco, antes de arrollar a su rival en el tie-break. La pareja intercambió quiebres de servicio al comienzo del segundo set, antes de que Swiatek lograra otro para igualar el partido. No obstante, Sabalenka consiguió un nuevo break sobre la número cinco del mundo, de 24 años, al comienzo del tercer set para tomar el control e imponerse de forma contundente en el decisivo, cuando su rival se quedó sin fuerzas. Y la bielorrusa no cometió ni un error no forzado en todo el parcial.

Lo mejor de la victoria de Sabalenka ante Swiatek

“No podría ser más perfecto”, dijo Sabalenka sobre su actuación en el tercer set. “Estoy súper orgullosa ahora mismo, me alegro de haber encontrado mi saque (de nuevo en el tercer set)”. Con la victoria, Sabalenka ingresó en los libros de historia: es la primera tenista en llegar a tres finales de Grand Slam consecutivas (US Open 2024, Australian Open 2025 y Roland Garros 2025) desde que lo consiguiera la estadounidense Serena Williams en 2016 (Australian Open, Roland Garros y Wimbledon).

La enorme racha de Swiatek en Roland Garros

Hacía 1457 días que Iga Swiatek no iba a la red a felicitar a una jugadora rival en París; que no perdía en Roland Garros. Su última derrota databa del 9 de junio de 2021, por los cuartos de final de la edición de aquel año del Grand Slam sobre polvo de ladrillo. Su verduga de entonces fue la griega Maria Sakkari, quien la derrotó por un doble 6-4. Desde entonces, la polaca se impuso en los 26 partidos que disputó en Bois de Boulogne: fue la segunda racha más larga en la Era Abierta entre las mujeres. Se terminó este jueves.

La caída contra Sabalenka tendrá consecuencias para Swiatek. Al no poder defender el título conseguido en 2024 en el Abierto de Francia, caerá en el escalafón hasta el séptimo puesto. Y permanecerá a unos 1300 puntos de quedar afuera del Top 10.