Aryna Sabalenka, la número 1 del mundo, quedó eliminada en los cuartos de final de Roland Garros

En una edición de Roland Garros sumamente impredecible, se sumó una nueva sorpresa. La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, se despidió en los cuartos de final. La rusa Diana Schnaider, preclasificada número 25, generó un cimbronazo en el polvo de ladrillo del court Philippe-Chatrier al imponerse por 3-6, 7-5 y 6-0. Se trata de la eliminación más temprana de Sabalenka en los Grand Slams desde hace dos temporadas, precisamente en París, en 2024.

Finalista en el Bois de Boulogne en 2025, el título parisino se le sigue negando a Sabalenka. El próximo sábado habrá una nueva campeona de Grand Slam, ya que ni Schnaider, ni su rival de este jueves en las semifinales, la polaca Maja Chwalinska, ni las protagonistas de la parte baja del cuadro, la ucraniana Marta Kostyuk (15°) y la rusa Mirra Andreeva (8°), ganaron un major en singles.

La alegría de Diana Shnaider tras vencer a la número 1, Aryna Sabalenka Emma Da Silva - AP

En una jornada ventosa e incómoda para jugar, Sabalenka no supo adaptarse a esa condición y se derrumbó en forma sorpresiva. “No tengo palabras”, sonrió Schnaider, de 22 años, 8° en 2025, que le puso fin a una racha de seis semifinales consecutivas de Grand Slam por parte de Sabalenka. Desde un 6-3 y 4-1 en contra, Shnaider logró un golpe ganador tras otro con su poético drive de zurda para ganar doce de los siguientes trece games, y los últimos diez seguidos desde el 5-3. Sabalenka, en cambio, perdió el control y acarreó 57 errores no forzados, 17 de los cuales ocurrieron sólo en el set decisivo.

Sabalenka no perdía un set por 6-0 desde la segunda ronda de Dubai 2024, contra Donna Vekic. El año pasado, Sabalenka había caído en la final del Abierto francés con Coco Gauff. Su último título de Grand Slam fue en el Abierto de los Estados Unidos 2025. Además, Shnaider, cinco veces campeona del WTA Tour, logró apenas su segunda victoria contra una jugadora del top 10 en 16 partidos, la primera desde que batió a Gauff en Toronto 2024.

El match point

“Las condiciones, con el viento, fueron difíciles. Además, fue mi primera vez jugando contra Aryna y estuve muy nerviosa al inicio”, dijo Shnaider. Y amplió: “Siento que primero fui tratando de adaptarme a su juego y luego a las condiciones, al viento. Tratando de averiguar cómo jugar. Sólo intentaba concentrarme punto por punto, sin pensar en el marcador. Pensaba: ‘Está bien. Son condiciones difíciles, ella es la número 1 del mundo. Sólo intentaré dar lo mejor de mí hasta el final y veremos qué pasa. Intentaré luchar por cada punto e intentaré correr por cada pelota y meterla en la cancha’”.

El abrazo final entre Aryna Sabalenka y Diana Shnaider en París Emma Da Silva - AP

Hay un dato estadístico que confirma lo curioso que fue este Roland Garros. Es el primer Grand Slam sin un ex campeón de major presente en las semifinales, tanto masculinas como femeninas, desde el Abierto de Francia de 1977.

“Sin pensamientos, sin emociones. Quiero dejar el tenis ahora mismo. Ya veremos en unos días. Espero poder volver a la senda mentalmente. Tengo que dar un paso atrás y entender. Estoy tan cansada de perder algunos partidos no de la mejor manera porque estaba demasiado emocional”, lamentó Sabalenka.

La que disputarán Shnaider y Chwalinska será la primera semifinal de Roland Garros entre zurdas en la Era Abierta, y la tercera en cualquier Grand Slam tras la victoria de Monica Seles sobre Martina Navratilova en Wimbledon 1992 y el triunfo de Petra Kvitova sobre Lucie Safarova en Wimbledon 2014.